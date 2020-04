Bakan Selçuk'tan son dakika uzaktan eğitim açıklaması

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini duyurdu.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin son dakika açıklamalar yaptı.Hastalığın ortaya çıktığı ilk günden itibaren devlet olarak hızlı önlem almak için var gücümüzle çalışıyoruz.Bakanlık olarak telafi eğitimleri sürecini planladık. Televizyon eğitimi, EBA eğitimi ve yüz yüze yapılacak telafi eğitimi bir bütündür.LGS hakkında alınan kararla ilgili Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak.İkinci dönemde not verilmesi söz konusu değil, birinci dönemki not geçerli. Zayıf not geçerliyse sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.