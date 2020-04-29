Bakan Selçuk'tan son dakika uzaktan eğitim açıklaması
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini duyurdu.
Son dakika haberi: Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime devam eden okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman olacak, yaz okulu uygulaması olacak mı soruları gündemde.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin son dakika açıklamalar yaptı. Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Hastalığın ortaya çıktığı ilk günden itibaren devlet olarak hızlı önlem almak için var gücümüzle çalışıyoruz.
UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK
Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.
Bakanlık olarak telafi eğitimleri sürecini planladık. Televizyon eğitimi, EBA eğitimi ve yüz yüze yapılacak telafi eğitimi bir bütündür.
LGS İÇİN AÇIKLAMA YAPILACAK
LGS hakkında alınan kararla ilgili Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak.
BİRİNCİ DÖNEM DERS NOTLARI GEÇERLİ OLACAK
İkinci dönemde not verilmesi söz konusu değil, birinci dönemki not geçerli. Zayıf not geçerliyse sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.