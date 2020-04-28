GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

SON DAKİKA HABER: ISPARTA'DA BİR KÖY (COVİD-19) NEDENİYLE KARANTİNAYA ALINDI

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

SON DAKİKA HABER: ISPARTA'DA BİR KÖY (COVİD-19) NEDENİYLE KARANTİNAYA ALINDI
ISPARTA
G.Tarihi: 28.04.2020 22:34
135 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

Muhtar KOVİD-19'a yakalanınca köy karantina altına alındı...

Isparta'da muhtarı Kovid-19'a yakalanan köy karantinaya alındı
 Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Beyköy köyü muhtarı Hasan Hüseyin Özdemir ve eşinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı.
Köy, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur Yılmazeri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, köyde temaslı yeni vakaların tespit edildiğini bildirdi.
Beyköy'de 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildiğini belirten Yılmazeri, "Yayılımın engellenmesi için önemli olan bu ve bunun gibi tedbirlere tüm vatandaşlarımızın eksiksiz uymasıdır. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim, maskesiz sokağa çıkmayalım, kurallara uyalım ve en kısa zamanda bu musibetten kurtulalım. Her tedbire harfiyen uymamız önem taşıyor. Telaş yok, panik yok, tedbir var. Kararlara uyulduğunda başaracağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kovid-19 testi pozitif çıkan Özdemir'in aynı zamanda Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı da olduğu öğrenildi. 
 

 

20200428 2 42149116 54352007 Web

20200428 2 42149116 54352008 Web


 
 

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SON DAKİKA HABER: ISPARTA'DA BİR KÖY (COVİD-19) NEDENİYLE KARANTİNAYA ALINDI
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yeni genelge gönderdi...
28 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka sayısı, can kaybı ve son durum açıklandı
Isparta'daki çiftçilere önemli duyuru...!
Isparta'da gıda işletmelerinde kontrol , denetleme ve bilgilendirme...!
Her yerde aranan şahıslar yakalandı
ITB'den müjde! Üyelerine nefes kredisi
Araç alım satımında yeni dönem resmen başladı
Isparta'daki sanayi işletmelerine önemli duyuru! ''(e-belge) uygulamasına geçilmiştir''
Isparta'da Karantinadaki denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza
Isparta (İSG) iş güvenliği malzemeleri via trafik'te
Bakan Koca, bugünkü can kaybı ve vaka sayısını açıkladı
​Son dakika haberi: Kritik toplantı sonrası Erdoğan 1 Mayıs kararını açıkladı!
Isparta'da Ücretsiz Maske Dağıtımına Başlandı
Isparta'da trafik akışı her geçen gün hızlanıyor
Normalleşme takvimi bugün netleşiyor! İşte 2 aşamalı plan
31 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SÜRE DOLDU
TELEFONUNUZU AKINCILAR'A TAMİR ETTİRİN! NEDEN Mİ?
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
Valilik'ten önemli duyuru! Tüm Isparta'yı ilgilendiriyor!
Burdur'da Salda Gölü canlı yayınla 24 saat izlenecek
Isparta'da ihtiyaç sahiplerine Ramazan Paketi Yardımı
son dakika: Isparta'da tüp kamyonu devrildi : 1 ölü
Bakanlık açıkladı: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı
Isparta’daki Pazar Yerlerinin Durumu Yeniden Gözden Geçirildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA döner sipariş, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Tüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurduTüm Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik duyurdu22 Nisan 2020
son dakika: Isparta'da tüp kamyonu devrildi : 1 ölüson dakika: Isparta'da tüp kamyonu devrildi : 1 ölü25 Nisan 2020
Isparta'da karantinaya alınan Çarıksaraylar beldesi ile ilgili açıklama...Isparta'da karantinaya alınan Çarıksaraylar beldesi ile ilgili açıklama...24 Nisan 2020
Koronavirüs nedeniyle ödemeler 3 ay ertelenecekKoronavirüs nedeniyle ödemeler 3 ay ertelenecek22 Nisan 2020
Burdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralıBurdur'da arpa yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı23 Nisan 2020
Isparta'da o belde karantinaya alındıIsparta'da o belde karantinaya alındı24 Nisan 2020
Suudi Arabistan'da bulunan 349 Türk Burdur ve Isparta'da yurda yerleştirildiSuudi Arabistan'da bulunan 349 Türk Burdur ve Isparta'da yurda yerleştirildi24 Nisan 2020
ITB Başkanı Adar: ''...düzenleme ve destek gelmeli''ITB Başkanı Adar: ''...düzenleme ve destek gelmeli''24 Nisan 2020
Müjdeli haber geldi! Bilim Kurulu Üyesi son durumu açıkladıMüjdeli haber geldi! Bilim Kurulu Üyesi son durumu açıkladı25 Nisan 2020
Son dakika: 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni geliyor! İşte şartlarıSon dakika: 65 yaş üstüne hafta sonu sokağa çıkma izni geliyor! İşte şartları25 Nisan 2020
Türkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı! Bir ilk gerçekleştiTürkiye'de koronavirüsten can kaybı ve vaka sayısı! Bir ilk gerçekleşti24 Nisan 2020
Bakan müjdeyi verdi Ücretsiz verilecek!Bakan müjdeyi verdi Ücretsiz verilecek!24 Nisan 2020
Burdur'da yangınBurdur'da yangın24 Nisan 2020
'Nakdi ücret desteği'nde milyonların beklediği ödeme tarihi belli oldu'Nakdi ücret desteği'nde milyonların beklediği ödeme tarihi belli oldu25 Nisan 2020
Isparta’daki Pazar Yerlerinin Durumu Yeniden Gözden GeçirildiIsparta’daki Pazar Yerlerinin Durumu Yeniden Gözden Geçirildi25 Nisan 2020
HABER: ISPARTA TEK YÜREK ''TEŞEKKÜRLER ISPARTA'M''HABER: ISPARTA TEK YÜREK ''TEŞEKKÜRLER ISPARTA'M''24 Nisan 2020
Bilim Kurulu Üyesi 'işe yarıyor' deyip tarih açıkladı! Müjdeyi verdiBilim Kurulu Üyesi 'işe yarıyor' deyip tarih açıkladı! Müjdeyi verdi25 Nisan 2020
Valilik'ten önemli duyuru! Tüm Isparta'yı ilgilendiriyor!Valilik'ten önemli duyuru! Tüm Isparta'yı ilgilendiriyor!26 Nisan 2020
Isparta'da Karantinadaki denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira cezaIsparta'da Karantinadaki denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza27 Nisan 2020
TBMM ile yaşıt Burdur'daki Fadime nineye sürpriz doğum günü kutlamasıTBMM ile yaşıt Burdur'daki Fadime nineye sürpriz doğum günü kutlaması24 Nisan 2020