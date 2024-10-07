Isparta'da Aranan Suçlular Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet ve Yağma Suçlarından Aranan Şahısları Yakaladı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonlar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, "Adam Öldürme" suçundan 31 yıl 2 ay 28 gün hapis cezası ile aranan B.Ç. isimli şahıs saklandığı yerde yakalandı. Aynı operasyon kapsamında, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma", 7 farklı "Hırsızlık" suçu, "Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Satma ve Taşıma", "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından toplamda 15 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan E.E. isimli şahıs da tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, cezaevine gönderildi.

Ayrıca, Gelendost İlçe Emniyet Amirliği sorumluluk bölgesinde yapılan çalışmalarda iki aranan şahıs daha yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



