Isparta'da Kaçak İçki Operasyonu: 42 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Gönen ilçesinde yapılan bir operasyonda kaçak içki ele geçirildi. 6 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir şahsın aracında yapılan aramada, 24 litre Black Ram marka viski ve 18 litre Macıntka Kaphopat marka rakı olmak üzere toplam 42 litre kaçak içki bulundu. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatılırken, ele geçirilen içkiler de muhafaza altına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.