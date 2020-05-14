ISPARTA MEM BÜLTENİ

İl Milli Eğitim Müdürü’müz Sayın Ömer Yılmaz’dan Anlamlı Ziyaret.

Isparta Özel Eğitim Meslek Okulu 12. sınıf öğrencisi Mehmet Anıl Özdemir’e İl Milli Eğitim Müdürü’müz Sayın Ömer Yılmaz tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü’müz ziyarette yaptığı açıklamada: “10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında faaliyetlerinin devam ettiğini, engelli öğrencilerimizin dileklerini ve sorunlarını dinlediklerini, onlarla toplumsal hayatı bir ve beraber yaşamanın önündeki engelleri kaldırmaya çalıştıklarını ifade etti.” Bu ziyaretten çok mutlu olduklarını ifade eden Mehmet Anıl ve ailesi Sayın Ömer Yılmaz’a teşekkür etti.