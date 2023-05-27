Isparta'da Otomobil Tıra Arkadan Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Dakika

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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin bir tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Keçiborlu istikametinden Isparta'ya doğru seyreden bir otomobil, aynı yönde ilerleyen bir tıra arkadan çarptı. Olayın meydana geldiği dünkü akşam saatlerinde yapılan ilk incelemelere göre, kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.Haber merkezimize ulaşan son dakika bilgisine göre, 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Otomobil, sıkıştığı yerden kurtarıldı ve içerisindeki yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere nakledildi.Olay yerine ulaşan yetkililer, detaylı incelemelerin ardından kaza ile ilgili daha fazla bilgiyi kamuoyuyla paylaşacaklar.Not: Detaylar gelecektir.#Isparta #SonDakika #TrafikKazası #OtomobilTırKazası #HayatınıKaybetti #Keçiborlu #AcilDurum #Polis #Itfaiye #SağlıkEkipleri #Haber