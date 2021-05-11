İFTARLIK MEŞE KÖMÜRÜNDE KIZARMIŞ PİLİÇ Bİ TAVUK'TA

Not:

Bi Tavuk

Kesinlikle tatmanız gereken bi tavuk menüleri...

Tavuk incik, Tavuk kelebek,Pilav üstü tavuk döner, Ekmek arası tavuk döner, Dürüm porsiyon Tavuk kanat, Kızarmış tavuk but, Pirzola tavuk, Bütün piliç tavuk

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Isparta'da kızarmış tavuk ürünleriyle öne çıkan Bi Tavuk lezzetleri şimdi daha da lezzetli.Meşhur Adnan Usta teknikleriyle lezzet,Bi Tavuk'ta ikiye katlandı.İftarlık bütün,yarım nar gibi kızarmış piliç,but,göğüs ve kanat sizlere bir telefon uzaklığında.... Hemen sipariş verin kapınıza kadar gelsin.süresince açık olacak.