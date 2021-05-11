Isparta'da kızarmış tavuk ürünleriyle öne çıkan Bi Tavuk lezzetleri şimdi daha da lezzetli.
Meşhur Adnan Usta teknikleriyle lezzet,Bi Tavuk'ta ikiye katlandı.
İftarlık bütün,yarım nar gibi kızarmış piliç,but,göğüs ve kanat sizlere bir telefon uzaklığında.... Hemen sipariş verin kapınıza kadar gelsin.
Not: Bi Tavuk Ramazan Bayramı süresince açık olacak.
Kesinlikle tatmanız gereken bi tavuk menüleri...
Tavuk incik, Tavuk kelebek,Pilav üstü tavuk döner, Ekmek arası tavuk döner, Dürüm porsiyon Tavuk kanat, Kızarmış tavuk but, Pirzola tavuk, Bütün piliç tavuk
Adres: Pirimehmet mahallesi Cumhuriyet caddesi 1756 sokak ( Kültür sineması arkası Şibar Türkcell iletişim yanı)
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''Tavuklar bile bizi tavsiye ediyor''