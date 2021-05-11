ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"

SARI BURMA (OKLAVA ÇEKMESİ)

malzemeler

♦ 1 Su Bardağı Süt

♦ Yarım Su Bardağı Sıvı Yağ

♦ 1 Çorba Kaşığı Sirke

♦ 1 Yumurta

♦ 1 Fiske Tuz

♦ Un



10-12 Kişilik - Hazırlama Süresi: 2 saat Pişirme Süresi: 45 dk

İç Malzemesi İçin:

♦ Ceviz Şerbeti:

♦ 2,5 kg Toz Şeker

♦ 2 Litre Su

♦ Yarım Limon Üzeri İçin:

♦ Sıvı Yağ



YAPILIŞI

Şeker ve su kaynatılarak şerbeti hazırlanır. Ocaktan alınmasına yakın içine limon suyu sıkılır.

Süt, yağ, sirke, yumurta ve tuz karıştırılarak içerisine aldığı kadar un eklenir ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğrulur. Hamurdan küçük bezeler yapılır ve yumuşak kalması için bir poşet arasına konulur.

Hazırlanan bezeler unlanarak tek tek yufka halinde ince bir şekilde açılır. Açılan her yufkanın içine dövülmüş ceviz döşenerek, oklavayla rulo halinde sarılır. Oklava arasından çekilmeden, her iki tarafından buruşturulur ve oklava çekilir. Tahta üzerinde 5 cm ya da isteğe göre daha küçük kesilerek tepiye dizilir.





Üzerine kepçe ile yağ dökülerek önceden ısıtılmış fırında veya mahalle fırınında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Soğuduktan sonra ılık şerbeti üzerine dökülür. Şerbet içine alınca servis yapılır.

Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Sarı Burma (Oklava Çekmesi)"Afiyet olsun...