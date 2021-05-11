ISPARTA 32 SPOR TUR ATLADI

Pembe-yeşilliler, İçel İdmanyurduspor’u deplasmanda oynadığı maçta 2-2 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, 2. Lige yükselme Play-Off maçında İçel İdmanyurduspor’la oynadığı maçta 2-2 berabere kalarak bir üst tura yükseldi. Ankara Bölgesinden Üst Klasman Hakemi Burak Pakkan, Şanlıurfa Bölgesinden Üst Klasman Hakemleri Mehmet Şahan Yılmaz ve Van Bölgesinden Üst Klasman Yardımcı Özcan Sultanoğlu isimli hakemlerin yönettiği maçta gol düellosu yaşandı.Mersin İdmanyurdu, 12. Dakikada Furkan Güneş’le öne geçerken bu gole Isparta 32 Spor, 72. Dakikada Emir Kaan Gültekin ile cevap verdi. Isparta 32 Spor, 52. Dakikada Serdar Ümit Deniz ile de bir de penaltı pozisyonundan yararlanamadı. Karşılaşmanın 82. Dakikasında İçel İdmanyurduspor, Emrullah Yıldırım ile tekrar öne geçti. Isparta 32 Spor, 90+2. Dakikada Kerem Pala ile bu gole cevap verdi: 2-2.Bu golle pembe-yeşilliler turu geçen taraf oldu. Isparta 32 Spor, 2. Turda Esenler Erokspor-Çatalcaspor galibiyle karşılaşacak.