Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında 2020 yılı Aralık ayı içerisinde 17 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.Yapılan çalışmalarda 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, Özel Belgede Sahtecilik, 5015 Sayılı Petrol Kanununa Muhalefet, Parada Sahtecilik suçlarından 20 şahsa adli işlem yapılmış, bu şüphelilerden;1 adet sahte çek, 2 adet sahte para, 8.000 litre kaçak motorin, 240 paket gümrük kaçağı sigara, 638.335 adet boş makaron, 240 adet doldurulmuş makaron, 95,5 kg açık tütün, 68 adet kaçak nargile tütünü, 69 litre kaçak/sahte alkol, 2.142 adet sahte içki bandrolü, 61 şişe kaçak/sahte alkol, 17 adet içki yapımında kullanılan kit, 32 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 2.310 paket elektronik sigara likidi, 343 adet cinsel içerikli ürünler ele geçirilmiştir.Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 12 şahıs ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yakalanmış, bu şahıslardan 4’ü Adli Makamlarca tutuklanmış, 8 şahıs ise serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.