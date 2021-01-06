Vergi sisteminde yeni dönem! Enflasyona göre... Dikkat çeken sigara detayı

Enflasyonist yönü yüksek nispi vergileme modelinden, asgari maktu ağırlıklı modele geçilecek. Matrah ve vergi oranlarının düzenlenmesiyle, doğrudan vergilerin gelir içindeki payının da artırılması planlanıyor.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonla mücadele kapsamında vergi sisteminde önemli bir değişikliğe gidiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmayla Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi enflasyonist yönü yüksek nispi vergileme ağırlıklı modelden asgari maktu ağırlıklı modele geçiliyor.



Mevcut sistemde bir üründe fiyat artışı olduğunda vergi de artıyor, bu nedenle maliyet enflasyonu yükseliyor. Yeni modelle hem gelirde istikrar sağlanacak hem de enflasyon baskısı azalacak.



EKONOMİDE YENİ REFORMLAR: İLK ADIM VERGİLER

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, "Vergi düzenlemesi makroekonomik reformlar kapsamında yapılıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında AB ülkelerinde olduğu gibi asgari maktu ağırlıklı modele geçiyoruz. Zam olunca daha çok vergi alınıyor. Bu uygulamayla gelirler açısından daha istikrarlı bir modele geçiliyor, bir taraftan da uzun vadede enflasyonist baskıdan kurtulmuş oluyoruz" dedi.



VERGİ ORANLARINA YENİDEN DÜZENLEME KARARI

Matrah ve vergi oranlarının yeniden düzenlenmesi, doğrudan vergilerin gelirler içindeki payında artışın sağlanması da planlanıyor. Etkinliği olmayan istisna, indirim, muafiyetler kaldırılacak. Bir sonraki adımda gelir ve kurumlar vergileri tek yasada birleştirilerek, maktu vergilerin fiyatlar genel seviyesindeki değişime göre artırılması hedefleniyor.



UYUŞMAZLIKLAR GİDERİLECEK

Vergiye uyum maliyetlerini azaltan, uyuşmazlıkların kısa sürede çözen ve vergi cezalarının gönüllü uyumu artıracak yasal düzenlemeler yapılacak. Vergisel teşvikler ekonomik ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilecek. Vergi yükü ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapılacak.



NİSPİ VE MAKTU VERGİ NEDİR?

Nispi vergi çalışandan kesilen gelir vergisi gibi orana dayalı olarak, maktu vergi ise mükellefler arasında ayırım yapmadan farklı oranlarda değil herkesten eşit olarak alınan vergi. Geçen ay yayımlanan kararla sigara üzerinden alınan nispi vergi yüzde 67'den 63'e düşürüldü. Sigara üzerinden alınan maktu ve asgari maktu vergiler sabit tutuldu.



SİGARA İÇENLER ÖRNEĞİ...

Yapılan düzenleme ile sigarada fiyat artışına gerek kalmadı. Eğer nispi oran düşürülmeyip, maktu vergiler artsaydı enflasyona etkisi 50-100 baz puan arasında olacaktı. Asgari maktu, sigara tüketicilerinin daha ucuz sigara tercih etmesi halinde vergi tahsilatını garantiliyor. Nispi vergi ise yüksek fiyattan satılan sigaralardan oransal vergi alınmasını sağlıyor.

