TÜRKER ET ÜRÜNLERİ KAPINIZA GELİYOR!

NOT:

'' Pandemi sonuna kadar evlere ve işyerlerine alo sipariş ile servis yapılmaktadır ''

''Kelle, paça, Dana ve Kuzu Kokoreç, işkembe ve diğer sakatat çeşitleri bulunmaktadır''

TÜRKER ET''UYGUN FİYAT, BOL ÇEŞİT''

Türker Et'in hem sağlıklı hem hesaplı ürünleri ile tanışmak ister misiniz?Isparta'da Türker Et, ev ve işiyerinizden yapacağınız siparişlerinizi hijyen kurallarına uygun şekilde kapınıza ulaştırıyor.Whatsapp mesajı yada telefonla arayın veya Bilim Tıp Merkezi karşısındaki mağazasına gelerek et ve tavuk alışverişlerinizi en hesaplı şekilde yapın.Taze helal kesim yerli besi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen etler burada türlerine göre ayrılıp işleniyor.Türker Et her zaman en tazesini ve lezzetlisini sizlere sunuyor!: Bilim Tıp Merkezi karşısı