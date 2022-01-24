Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); ilkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren olan özel eğitim kurumlarıdır.Merkezin Eğirdir'e kazandırılması için, ilçemiz Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesinin boş olan üst katından BİLSEM olarak faydalanılmasını içeren teklif Milli Eğitim Bakanlığına sunulmuştur. İlçemiz ve çevre ilçelerden, söz konusu yeterliliği sağlayan öğrencilerin şu anda Isparta il merkezinde bulunan bilim ve sanat merkezine okul saatleri dışında geliş gidiş yapmaları gerekmektedir. Merkezin Eğirdir'de açılacak olması hem kontenjanların artmasını hem de bu öğrencilerin mağduriyet yaşamamasını sağlayacaktır. İlçemizin gelişimi adına da katkı sağlayacağı düşünülen BİLSEM'in ilçemizde açılmaya uygunluğunun en kısa zamanda kabul görmesini ve hizmete açılmasını diliyoruz.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)