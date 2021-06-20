Kızılay Yeni Yerinde Kan Bağışçılarını Bekliyor

İçinde bulunduğumuz salgın koşulları dolayısıyla geçmiş yıllardaki bağış sayıları düşen Kızılay hastalara umut olabilmek için tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet ediyor.Türk Kızılay’ı Kan Merkezi Isparta Kaymakkapı Meydanındaki yeni yerinde vatandaşlardan kan bağışı almaya devam ediyor. Sizler de Türk Kızılay'ına kan bağışı yaparak umut olun, hayat kurtarın. Vereceğiniz bir ünite kan üç kişinin hayatını kurtarabilir.İçinde bulunduğumuz salgın koşulları dolayısıyla geçmiş yıllardaki bağış sayıları düşen Kızılay hastalara umut olabilmek için tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet ediyor. Kızılay Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Köse yetişkin bir erkeğin yılda 4 kez kadının ise 3 kez kan verebileceğini bunun yanında Covid-19 geçirenlerin bir ay sonra, aşı olanların ise yedi gün sonra kan verebileceğini belirterek vatandaşlardan kan bağışı beklediklerini kaydetti.Kaymakkapı Meydanındaki yeni yerlerinde Kızılay’ı ziyaret eden Vali Seymenoğlu da vatandaşlara çağrıda bulunarak herkesin Kızılay’ın kan alma birimini ziyaret etmesini istedi. Vali Seymenoğlu “Ispartalılara, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerine, üniversite öğrencilerimize buradan tekrar seslenmek istiyoruz. Kızılay’ı ne olur gelin bir ziyaret edin, kan vermeseniz bile buradaki arkadaşlarımızla sohbet edin. Sağlık durumunuz müsaitse zaten sizi yönlendiriyorlar, uygun olan gönüllülerden kan alıyorlar. Bugünlerde biraz daha Kızılay Kan Merkezlerine uğrarsak ihtiyacımız olan bu kan eksikliğini eminim ki kısa zamanda yerine getiririz. Hastanelerde eşimizin dostumuzun vatandaşımızın olduğunu hiçbir zaman akıllardan çıkarmayalım. İmkanlarımız dahilinde sağlığımız elverdiği ölçüde lütfen kan bağışında bulunalım.” dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise kan bağışının başka insanlara faydalı olabilecek en güzel insani görevlerden biri olduğunu belirterek kan vermesi uygun olan vatandaşların bu hassasiyeti önemsemelerini istedi.