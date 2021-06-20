ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

BABALAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI



Bizleri hayata hazırlayan, her anında bizlere destek olan, güç veren, sevgi, güven ve fedakârlık sembolü, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturan tüm babaların Babalar Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum.

Ailesinin mutluluğu için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, her türlü çileye göğüs geren, çocuklarını en iyi şekilde geleceğe hazırlamak amacıyla özveriyle çaba harcayan babalarımız, en değerli varlığımız, hayat zenginliğimiz, baş tacımızdır.

Babaların beklentisi ise sevgi ve saygıdır. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır.



Bizler, hayatın her döneminde bizlere verdikleri sınırsız sevgi, destek ve güven nedeniyle babalarımıza şükran borçluyuz.



Bu duygularla başta, büyük bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, hayatı boyunca maddi, manevi bütün imkânlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.