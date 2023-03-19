- Anahtar kelime araştırması yapın: Hangi anahtar kelimelerin hedef kitlenizin aramalarında kullanıldığını belirleyin ve bu anahtar kelimeleri içeren içerikler oluşturun.
- Kaliteli içerikler üretin: Google, kaliteli, bilgilendirici ve benzersiz içeriklere öncelik verir. Dolayısıyla, sitenizdeki içeriklerin özgün ve faydalı olması gerekmektedir.
- Site hızını optimize edin: Hızlı bir web sitesi, kullanıcı deneyimini artırır ve arama motorları tarafından ödüllendirilir. Bu nedenle, sayfa yükleme hızınızı iyileştirmek için site optimizasyonu yapmanız önemlidir.
- URL yapılandırmasını optimize edin: Sayfa URL'lerinin anahtar kelime odaklı ve açıklayıcı olması, arama motorları tarafından faydalı olarak algılanır.
- Backlinklerinizi artırın: Backlink, başka bir siteden sitenize yönlendirilen bir bağlantıdır. Saygın ve kaliteli sitelerden gelen backlinkler, sitenizin otoritesini artırır ve arama motorlarının gözünde daha değerli hale gelir.
- Sosyal medyayı kullanın: Sosyal medya, içeriklerinizin yayılmasına ve paylaşılmasına yardımcı olabilir. Sosyal medya hesaplarınızı oluşturun ve güncel kalmaya özen gösterin.
SEO konusunda özel teknikler şunları içerebilir:
- Başlık Etiketlerini Kullanın: Başlık etiketleri, sayfadaki başlıklarınızı belirlemenize ve arama motorlarının sayfalarınızı anlamasına yardımcı olur. Anahtar kelime içeren, özgün ve ilgi çekici başlık etiketleri kullanın.
- Meta Açıklamaları Oluşturun: Meta açıklamaları, sayfanızın açıklamasını içeren HTML etiketleridir. Meta açıklamaları, arama sonuçları sayfasında görünen açıklamanın oluşturulmasına yardımcı olur ve anahtar kelime içerebilir.
- İçeriğe İlişkili Anahtar Kelimeler Ekleyin: İçeriğinizde anahtar kelimeler kullanın, ancak anahtar kelime dolandırıcılığı yapmayın. Anahtar kelimelerinizi doğal bir şekilde kullanın ve içeriğinizi güncel tutun.
- Sayfa URL'lerini Optimize Edin: Sayfa URL'lerinin temiz, açıklayıcı ve anahtar kelime içermesi gerekir. Karmaşık, uzun ve anlamsız URL'ler arama motorları tarafından sevilmez.
- Görsel Dosyaları Optimize Edin: Görseller, sitenizin hızını yavaşlatabilir. Görsellerinizi optimize ederek, boyutlarını küçülterek ve sıkıştırarak sitenizin hızını artırabilirsiniz.
- Site Haritası Oluşturun: Site haritası, arama motorlarının sitenizi daha iyi anlamasına ve dizine eklemesine yardımcı olan bir dosyadır. Site haritaları, site optimizasyonunun bir parçasıdır ve sayfa erişimini kolaylaştırır.
- Mobil Dostu Olun: Mobil cihazlarda kolayca kullanılabilen bir web sitesi, arama motorlarının öncelik verdiği bir özelliktir. Sitenizi mobil dostu yaparak, kullanıcı deneyimini artırabilir ve arama sonuçlarında daha yüksek sıralama elde edebilirsiniz.