Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İptal Edildi

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti. Üniversitenin açıklamasına göre, 1990 yılında üniversitenin İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden 28'inin mezuniyetleri ve diplomaları iptal edildi.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarihli toplantısında alınan kararda, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın "Araştırma Raporu"nda belirtilen tespitler doğrultusunda, usulsüz yatay geçiş yapan kişilerin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alındığı belirtildi.

Bu karar, İmamoğlu'nun siyasi geleceği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Zira, üniversite mezuniyeti, Türkiye'de cumhurbaşkanı adayı olmanın şartlarından biri.

İstanbul Üniversitesi, tüm fakültelerde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmaların devam edeceğini ve gerekli işlemlerin sürdürüleceğini açıkladı. Alınan karar ve ilgili belgeler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na iletildi.



