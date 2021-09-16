Kırsalda yaşayan vatandaşların tüm imkanlara sahip olması için var gücüyle çalışan Isparta Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerinin sıcak asfalt çalışmaları Gönen ilçesi Senirce köyünde devam ediyor. Senirce köyünü köy merkezinden Isparta ana yoluna bağlayan 3 km’lik yoldaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.Senirce köyünde yapılan çalışmayla birlikte Isparta genelinde 2021 yılı için konulan 68 km’lik sıcak asfalt hedefinde %90 gerçekleşme sağlanacak. İl Özel İdaresi ekipleri Gelendost ve Sütçüler ilçesindeki çalışmaların son bulmasıyla 2021 yılı hedeflerini tamamlanmış olacak. Ekipler ayrıca il genelindeki sathi kaplama ve yol tamir çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.Senirce köyünde yapılan sıcak asfalt çalışmaları yerinde denetleyen Vali Seymenoğlu, Gönen Kaymakamı Yaşar Artar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi alarak İl Özel İdaresi ekiplerine kolaylıklar diledi.Ardından Senirce köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Seymenoğlu koronavirüs tedbirleri ve aşılama çalışmaları hakkında vatandaşlarla sohbet etti, herkesten aşılarını tamamlamalarını istedi. Köyde yapılan sıcak asfalt çalışmaları için Vali Seymenoğlu ve görevlilere teşekkür eden vatandaşlar ise köye dair talep önerilerini ilettiler.