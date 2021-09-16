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Isparta'da Belediye'den spora destekler...

Isparta'da Belediye'den spora destekler...
ISPARTA
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“Başkanımız en önemli eksiği kapattı”
 
Isparta’da spor alanında tüm branşlara büyük destekler veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon öncesinde de Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Erhan Oturak ve futbol taban birliği yöneticileri ile amatör spor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldi.

23 Ekim 2021 tarihinde başlayacak ligler öncesinde Belediye Meclisi Toplantı Salonunda amatör futbol kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçmişte olduğu gibi bu sezonda da amatör futbol kulüplerine maddi destekte bulunacaklarını söyledi.

Toplantıda konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, spor kulüpleri ve sporculara her zaman destek olduklarını dile getirdi. Spora ve gençliğe büyük önem verdiklerini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, amatör spor kulüpleriyle 2019 yılında yaptığı toplantıda spor projelerinden bahsettiğini aktararak, belediyede bulunmayan spor müdürlüğünün kurulduğunu söyledi. Başdeğirmen, “O gün yaptığım açıklamada mahallelerimizde semt sahalarımızın bulunmadığını aktarmıştım. Bugün 16 semt sahasının yapımı tamamlandı, gece aydınlatmalarıyla yapıldı. Dere, Yenice, Keçeci, Doğancı Mahallelerimizin istifade edebileceği bir adet daha semt sahası yapacağız. Spor Toto Teşkilat Başkanımızla bu sahanın yapılması konusunda protokol imzaladık. Yine bu semt sahalarının yanı sıra 4 adet de belediye olarak biz semt sahası yaptık. Toplamda 21 semt sahası oldu. Emre Mahallemize Gökçay Mesireliği alt bölgesine 500 kişi tribün kapasiteli UEFA standartlarında bir sentetik saha çalışması başladı. Geçen haftada Fatih Mahallesindeki tesislerimizin ihalesini yaptık. 26 bin metrekare alan içerisinde UEFA standartlarında sentetik bir halı saha, içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonu, 1000 kişilik çelik tribünlü sporcularımızın altyapılarını karşılayacak bir tesisin ihalesini yaptık. Önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacak. 2022 yılında önümüzde o kadar çok spor tesisimiz var ki, tüm şehrimizin istifade edeceği spor alanları oldu. 2 yıl içerisinde hiçbir şey yokken, bugün baktığınızda 25’in üzerinde tesis oluştu. Bu spora olan yakınlığımız, ilgimiz ve çocuklara sevgimiz, gençlere geleceği hazırlamamız bunun göstergesidir. İlk, orta, lise ve üniversite olarak 160 bin öğrencisi, genci bulunan bir şehirde bir spor altyapısı oluşturuldu. Belediye başkanı olmak sadece şehrin temizliği, kaldırımı, yolları ile uğraşmak değildir. Belediye başkanı olmak toplumun tüm kesimlerine en iyi ve eşit şekilde hizmeti dağıtabilmektir. Tesislerimiz şehrimizdeki tüm spor kulüplerimize de açık. 2 yıl önce BAL’da olan Ispartasporumuz bugün 2.ligde mücadele veriyor. İnşallah daha güzel şeyleri sizlerle beraber yapacağız” dedi.
En önemli konuların başında altyapının geldiğine işaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Altyapı sizin gibi kulüplerimizin, arkadaşlarımızın yetiştirdiği çocuklardan geliyor. Şayet siz bu çocuklarımıza emek vermeseniz, yetiştirmeseniz, altyapı diye bir şey olmaz. Amacımız şehrimizi, ülkemizi en iyi şekilde tanıtabilecek gençlerimizi yetiştirebilmektir. Biz sonuna kadar sizlerle beraberiz” görüşlerinde bulundu.

Toplantıda kulüpler adına konuşan IASKF Başkanı Erhan Oturak, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e, spora, sporculara, kulüplere verdiği önem ve şehre kazandırdığı spor tesislerinden dolayı teşekkür etti. Oturak, “Göreve gelmeden önce sizlere sorunlarımızı aktarmıştık. Tesislerimizin bulunmayışını, amatör takımların zor durumda olduğunu belirtmiştik. Sizler göreve geldikten sonra vermiş olduğunuz sözlerinizi layıkıyla yerine getirmeye başladınız. Mahallelerimize semt sahalarını kazandırdınız. Emre ve Fatih Mahallerinde olmak üzere iki adet UEFA standartlarında sahamızın yapımı devam ediyor. Şahsım, federasyonum ve Ispartaspor ve tüm amatör spor camiası adına sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Başkan Başdeğirmen’in, sadece futbol branşında değil, tüm branşlarda spora ve sporcuya verdiği desteği bildiklerini söyleyen IASKF Başkanı Erhan Oturak, “İyi ki varsınız, başımızdan eksik olmayın. Federasyonumuzun tüm toplantılarına katıldığımda boynumu eğiyordum. Çünkü 81 ilin 80’inin belediye tesisleri vardı. Isparta’mıza da tesislerin çok fazlasını kattınız, tüm spor camiası sizlere teşekkürlerini sunuyor. O gün dediğimizde inanmadılar, spor camiamız büyük bir camia. Şükrü Başdeğirmen sayesinde spor kulüplerimiz döneminizde maddi destek gördü. Kulüplerimiz bu konuda sizlere şükranlarını sunuyor” şeklinde konuştu.
Isparta’da Sav ve Milli Egemenlik statlarının bulunduğunu, şehir merkezinde mücadele edecek 20 spor kulübünün olduğunu ifade eden Oturak,  Emre ve Fatih Mahallesindeki statların devreye girmesiyle birlikte amatör kulüpler olarak antrenman ve diğer noktalarda bir sorunlarının kalmayacağını belirtti. Oturak, “Bu yaptığınız Isparta’mızın en az 50 yıllık amatör sporunun sorununu çözmüş vaziyette. Bugün iki saha ile biz organizasyonlarımızı yaparken, şimdi bu sayı dörde çıkıyor. Bu yaptığınız proje bizler için bulunmaz bir proje. Diğer yapmış olduğunuz semt sahaları da ilimizin projesi. Belediye Başkanımız 17 sahayı kulüplerimize açtı. Başkanımız 50 senelik projeyi Isparta’mıza kazandırmıştır” dedi.

Amatör Spor Kulüplerinin başkan ve yöneticileri de görüş ve önerilerini Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e aktardı. Gülcüspor Kulüp Başkanı Erol Alyüz, “Bizler kapısını çalmadan buyurun amatör spor kulüplerine yardımımız diyen ilk kişisiniz” ifadelerinde bulundu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in 2019 yılında vermiş olduğu sözlerini tek tek yerine getirdiğini söyleyen Tuğraspor Kulübü Başkanı İlhan Karakuyu, “Sizlere yapmış olduğunuz semt sahaları, UEFA standartlarındaki sahalar, gençlik merkezleri için tüm spor kamuoyu adına teşekkür ederiz” görüşlerinde bulundu.

IYAŞ Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Akdülger de, Başkan Başdeğirmen’in Isparta’yı tesis fakiri görüntüsünden kurtardığını belirterek, “Bu tesisler için şahsım ve kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Sizlerin, bu dönemde de ilginizi, alakanızı, desteklerinizi esirgemeyeceğinizi biliyoruz.” şeklinde konuşurken, şehrin son 30 yıllık tarihinde geçmiş iki yıla kadar herhangi bir tesis ilavesi olmadığını belirtti. Akdülger, “Siz en önemli bir eksiği kapattınız” dedi.
Görüşmenin ardından Gülcüspor Kulübünün emektar hocalarından Orhan Kanra tarafından IASKF adına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür plaketi ile yine IASKF Genel Sekreteri Tansel Tekeli tarafından çiçek takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: Isparta Belediyesi
 
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