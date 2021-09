Yeşilay Hakkında

Bağımlılıklarla mücadelede önleyici çalışmalara büyük önem veren Yeşilay, üniversiteli gönüllülerini Genç Yeşilay Kamplarında bir araya getirdi. Ağustos ayında Osmaniye’de yer alan T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Aslantaş Kampında gerçekleşen Genç Yeşilay Kampına, Türkiye’nin her yerinden 235 gönüllü katıldı. Ankara Çamlıdere ilçesinde Türk Kızılay’a ait Çamkoru Gençlik Kampında gerçekleşen kampa ise 60 kadın gönüllü katıldı. Kamp programında Yeşilay tarihi ve Genç Yeşilay faaliyetleri hakkında gönüllülere eğitimler verildi. Gençlerin bağımlılıklarla ilgili farkındalık sağlamalarının amaçlandığı programda; el sanatları, okçuluk, halk oyunları, tiyatro, müzik, drama, sokak oyunları, mangala, geleneksel çocuk oyunları gibi kültür-sanat ve sportif faaliyetlerle gençlerin verimli bir kamp dönemi geçirmeleri sağlandı.Yeşilay olarak gençlere yönelik çalışmaları çok önemsediklerini belirten Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said UYAR şunları söyledi:Genç Yeşilay gönüllüleri; üniversitelerde, meydanlarda, spordan sanata birçok alanda farkındalık oluşturacak birçok proje ve faaliyet gerçekleştirip; kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak bağımlılıklar konusunda farkındalık sağlıyorlar.1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 81 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kurulmuştur. 115 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şu an Türkiye genelinde ve KKTC’de aktif olarak 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında profesyonel psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadrosu ile psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaktadır.Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne” sahiptir.