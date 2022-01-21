Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Uzman Eller Proje Başvuruları Başladı

BASIN BÜLTENİ

Hayvansal üretime yönelik projeler kapsamında;

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği, Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi, İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,

Maksimum üretim kapasitesi 29 ton/yılı aşmaması koşuluyla, su ürünleri üretimine yönelik projeler kapsamında;

Alabalık, yayın balığı, sazan, mersin balığı, tilapya, karabalık entansif üretim tesisleri ve/veya kuluçkahaneleri, Midye ve kara salyangozu entansif üretim tesisi,

Bitkisel üretime yönelik projeler kapsamında;

Kapama meyve bahçesi tesisi, Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği, Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı, Ormancılık projeleri, Organik ve organomineral gübre üretim tesisleri, Bitkisel üretimde zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılan biyolojik veya biyoteknik mücadele ürünlerine yönelik üretim projeleri, Tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler,

(a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ve üretimi yapılan ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler.

Başvuru formu, İş planı, Adli sicil kaydı,

DİTAP üyeliği, Başvuru sahibinin sosyal güvenlik belgesi/bilgisi, Su ürünleri projeleri için ön izin başvuru dilekçesi, Varsa şehit yakını/gazi belgesi, engelli/engelliye bakmakla yükümlü olduğuna dair belge, uygulayacağı proje ile ilgili (eğitim, seminer, çalıştay, kurs vb.) sertifika veya belge.

https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr

https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM

https://isparta.tarimorman.gov.tr/

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Uzman Eller Proje Başvuruları BaşladıKırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Tebliği (Tebliğ No: 2021/61) 24 Aralık 2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kimler Başvurabilir?Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan, tüm illerde nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerinde 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar başvuru yapabilecektir.Proje Konuları Nelerdir?ç) Yöresel ürün ve coğrafi işaretli ürün üretimine yönelik projeler,Hibe Tutarı Ne Kadardır?Hibe sözleşmesi imzalayarak belirlenen şartları yerine getiren, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun eğitimli girişimciye 100.000 TL'ye kadar hibe ödemesi yapılır.Kesin başvuruda istenecek bilgi ve belgeler;Kesin başvuru aşamasında aşağıdaki bilgi ve belgeler web sitesine girilir/yüklenir ve başvuru sahibi tarafından doğruluğu kabul edilerek onaylanır:ç) Diploma/çıkış belgesi veya onaylı örneği,Başvurular 14 Ocak 2022 - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında e-devlet üzerindeninternet adresine online başvuru yapılacaktır.Ayrıntılı bilgilere Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğününve Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğününinternet adreslerinden ulaşılabilir.Eyup ADIGÜZELİl Müdürü