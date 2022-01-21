(ISPARTA’DA YOĞUN KAR YAĞIŞINA DİKKAT!)

Isparta'nın genelinde beklenen kar yağışların bu gece saatlerinden itibaren yarın (22.01.2021 Cumartesi) gece saatlerine kadar genellikle kuvvetli kar (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜBÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ