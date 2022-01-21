METEOROLOJİK UYARI
(ISPARTA’DA YOĞUN KAR YAĞIŞINA DİKKAT!)
Başlama Zamanı : 22.01.2022 00:00 TSİ Bitiş Zamanı :22.01.2022 23:59 TSİ
Isparta'nın genelinde beklenen kar yağışların bu gece saatlerinden itibaren yarın (22.01.2021 Cumartesi) gece saatlerine kadar genellikle kuvvetli kar (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar ile buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ