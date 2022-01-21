​Isparta’ya dönüşümüz daha çok kişiyle olacak

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İzmir’de faaliyet gösteren ve Isparta’yı ziyaret eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu üyelerini Kirazlıdere Sosyal Tesislerde ağırladı. Tur operatörleri ve seyahat acentalarının şehri tanımasının önemli olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Yeni projelerimiz bittiğinde misafirlerimizi şehrimizde gün olarak daha fazla ağırlayabileceğiz” dedi.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İzmir’de faaliyet gösteren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu üyesi tur operatörleri ve seyahat acentaları temsilcileri Isparta’yı ziyaret etti. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte tur operatörleri ve seyahat acentaları temsilcilerini Kirazlıdere Sosyal Tesislerde ağırladı. Başkan Başdeğirmen, Isparta turizminin daha da canlandırılması için tur operatörleri yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu.TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Üyesi Ege Ceylan Kayalarlıoğulları, misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Bir sonraki sefere Isparta’ya daha geniş katılımla gelmek istediklerine değinen Kayalarlıoğulları, “Önemli olan buraya daha çok insan getirmemiz. Pazarlama ve satışımızda gelecek kişi sayısını artırmaya çalışacağız. Belediye Başkanımızın projelerinin de takipçisi olacağız. Bu anlamda buradan büyük bir birikimle ayrılıyoruz. Dönüşümüz daha fazla olacak. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’yı ziyaret eden TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu üyelerine teşekkür etti. Tur operatörleri ve seyahat acentalarının Isparta’yı görmesi ve tanımasının çok önemli olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Isparta’yı sevdiğinizi ve böyle güzel olduğunu tahmin etmediğinizi söylüyorsunuz. Bunlar da bizim için çok önemli. Herhalde şehrimizi anlatmak da bugüne kadar güçlük çektik. O kadar çok mücadele verdik ki, daha önce de Ticaret Odası başkanıydım, o dönemde de sürekli bu çalışmaları yaptık. Fakat istediğimiz sonuca maalesef bir türlü ulaşamadık. Demek ki bir yerlerde eksik vardı. Bir yıl öncesine kadar Isparta’ya bir misafirimiz gelse ve ‘beni 2 saat gezdir’ deseydi nereye gideceğiz diye düşünürdük. Öyle altyapılarımız vardı ki biz bunları değerlendiremedik. Şimdi bu altyapılarımızı yeni yeni değerlendirmeye başladık. İçerisinde bulunduğumuz alan daha önce yoktu şuanda farklı bir şekle geldi. Trenle geldiğiniz yerde Millet Bahçesi yapıyoruz. Kirazlıdere’nin arkasında Andık Deresi var, biz oraya şelale deriz. Orası da bu yılsonu bitecek. Çünür tepesi var orası da bu yıl bitecek. Millet Ormanımıza başladık. Isparta’da amacımız sadece gül ve lavanta değil. Gül ve lavanta için gelindiğinde başka destinasyonlar aranıyor. Ama biz bu projelerimizi tamamladığımızda sizleri 2-3 gün daha ağırlayabilecek duruma geleceğiz. Sizleri tekrar bekliyoruz” şeklinde konuştu.TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Üyesi Ege Ceylan Kayalarlıoğulları da güler yüzlülüğü ve samimi yaklaşımından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini iletti.