Kırsal ekonomik alt yapı yatırımları kapsamında ilimizde 161 proje sahibi ile sözleşme imzalandı.İlimizde genellikle meyvecilik konusunda ağırlıklı projeler yer almakta olup bu projeler kapsamında alımı yapılan makine ekipmana %50 hibe desteklemesi sağlanmıştır.Gelendost ilçemizde makine ekipman dağıtım töreni; Gelendost İlçe Kaymakamı Sayın Onur ALİMOGLU, İl Müdür Yardımcısı Uğur Turgut, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet KOBUK, Gelendost İlçe Tarım Müdürü Gökhan YAMAN ve çiftçilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.Bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyor, Çiftçilerimize bereket getirmesi diliyoruz.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü