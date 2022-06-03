Pazar sabahı deyince... Tabi ki kahvaltı...
Kültürümüzde kahvaltının yeri bir başka... Bu keyfi dışarıda sürmeyi sevenler için sizlere önerimiz Zeynep'in Yöresi
Çıtır çıtır ekmekleri ve çeşit çeşit peynirleriyle tam bir lezzet şöleni.
Isparta'nın kahvaltı için ön plana çıkan mekânlarından Zeynep'in Yöresi oldukça zengin bir kahvaltı sunuyor. Zeynep'in Yöresi'nde hazırlanan kahvaltı sunumu klasik serpme kahvaltılardan değil. “Her şey çok doğal''...Haftanın yedi günü serpme kahvaltıları var. Güzel bahçesi ise tercih sebebi...
Nitelikli, her ürünü kaliteli, yöresinden alınmış, emek verilmiş özenle hazırlanmış, taze, her detayı düşünülmüş özel bir kahvaltı. Mekanın atmosferi, güzelliği işle örtüşen 1. sınıf bir kahvaltı. Her şey kararında ve kaliteli. Benim son dönemde gördüğüm en iyi kahvaltılardan birisi. Mekanda el açması yufkadan yapılan ve sıcak servis edilen gözleme ile yöresel kuyruğu sulu böreği bi harika.
Lezzetli buluşmalar için ideal bir mekân, kahvaltı menüsü oldukça zengin. Masanıza gelen her tabakta ayrı bir lezzet bulunuyor. Kalitenin ve lezzetin bir araya geldiği Zeynep'in Yöresi, size unutulmaz bir kahvaltı deneyimi yaşatacak.
‘Buranın enerjisi ne kadar güzel!’ dedirten yada yoğun geçen bir günün sonunda soluklanmak için yer ararken Zeynep'in Yöresi sizlere huzurlu samimi bir ortam sunuyor.
Adres:Halife Sultan mahallesi 3424. Sokak No:2
Rezervasyon Telefon Numarası
Ersin Bey: 0 507 734 16 18