Festival coşkusu Gül koşusuyla başladı

Isparta Uluslararası Gül Festivali Gül koşusu ile başladı. 7’den 70’e katılımın yoğun olduğu Gül koşusunun startını Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen verdi. Farklı kategorilerde gerçekleşen koşu kıyasıya mücadeleye sahne oldu.Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi tarafından 3-5 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Gül Festivali, Gül Koşusu ile başladı. Gülkent Kavşağından başlayan koşu öncesinde koşuya katılan katılımcılara başarılar dileyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, festivalin coşkulu bir şekilde başladığını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Bugün Gül Festivalimizin ilk günü ve ilk etkinliği. Burada coşkulu gençlerimizi, master sporcularımızı görünce çok mutlu oldum. Gül ve Isparta’mızın tanınırlığını artırmak için 3 gün boyunca çok güzel etkinlikler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.Koşu için yerlerin alınmasının ardından startı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen verdi. Startın verilmesiyle birlikte Yıldız Kız-Erkek, Gençler Kız-Erkek, Büyükler Kız-Erkek, Master 40-50 Yaş ve Master 51 Yaş üzeri olmak üzere 5 kategoride düzenlenen koşu kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Gülkent Kavşağından başlayan koşu, Kaymakkapı Meydanı’nı geçip Demirköprü mevkiinden Gülcü Meydanlığında sona erdi.Koşuya katılanları bitiş noktasında da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen karşıladı.Gül Koşusunda dereceye girenlere gül kolyesi, madalya ve ödülleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve protokol üyeleri tarafından verildi.Koşuya katılan vatandaşlar pandemiden dolayı koşulara ara verdiklerini ancak 2 yıl aranın ardından gül festivalinde koşmanın kendilerini mutlu ettiğini belirttiler. Güzel bir organizasyon olduğuna değinen vatandaşlar, “Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dediler.Koşuya katılarak birinci olan Milli Sporcu Rümeysa Coşkun da Gül koşusunun kendisi için çok heyecanlı geçtiğini dile getirdi. Koşu alanının güzel olduğunu ve yoğun katılımdan dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Coşkun, “Böyle bir ortam görmek bizim için çok güzel oldu. Herkes koşmayı çok özlemiş. Isparta olarak koşmayı çok seviyoruz” diye konuştu.Gül Koşusunda dereceye giren katılımcılar da yarışın zevkli ve keyifli geçtiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.