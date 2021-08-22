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Isparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği Yapıldı

Isparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği Yapıldı
ISPARTA
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Uluborlu’da Menazır Şenliği Yapıldı
Seyredilecek güzel yerler anlamına gelen Menazır projesi kapsamında Uluborlu Kaymakamlığı ve Uluborlu Belediyesi tarafından şenlik düzenlendi. Projenin tanıtımı Uluborlu’ya hakim tepede bulunan Alaaddin Camii ve Uluborlu Kalesi önündeki meydanda yapıldı. Programa Vali Ömer Seymenoğlu, Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Uluborlu’da hayata geçirilen Menazır projesi ile Uluborlu Hükümet Meydanı’ndan başlayan güzergahta tarihi Uluborlu şehri ve çevresindeki tüm tarihi mekanlar, telefonlara indirilen uygulama sayesinde interaktif bir şekilde gezilebiliyor.
Mehteran takımının gösterisi ile başlayan programın açılış konuşmasını Kaymakam Zikrullah Erdoğan yaptı. Erdoğan “ Uluborlu Kalesi’ni tam karşımızda görüyoruz. Böyle bir tarihi yapıyı Türkiye'de eşi benzeri olmayan güzel bir mimari örneği ile sizlere sunuyoruz. İşte projemizin amacı tarih ile teknolojiyi harmanlayarak bu kültür mirasını gelecek nesillere aktarmak olacaktır. Bu projeye başlarken başka bir amacımız da medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan ve eserlerini günümüze kadar görme fırsatı bulduğumuz Uluborlu’nun daha iyi tanıtılması, bu bölgenin ihtişamlı dönemlerindeki fotoğrafını, yapılarının göz önüne çıkarmak olmuştur.” dedi.
Proje hakkında teknik bilgilendirme yapılmasının ardından projenin açılışını temsilen Uluborlu Kalesi girişinde kurdele kesim töreni düzenlendi. Vali Seymenoğlu burada yaptığı konuşmada “Tarım şehri olarak bilinen Ispartamızı son yıllarda doğal ve kültürel özelliklerimizi, tarihimizi ortaya çıkartarak turizm şehri haline getirmeye çalışıyoruz. Bu tür ilk adımları atacağımız projeler daha çok olur inşallah. Bu gibi ilk adımlarda başarılı olursak Uluborlu diğer ilçelerimize de örnek olacaktır. Bunu da Isparta'nın geneline yayacağımızdan emin olabilirsiniz. Isparta'yı gezip görmek için gelenlerin sayısı daha da artacaktır. Projede emeği geçen bütün arkadaşlarımıza sizler adına çok çok teşekkür ediyorum İnşallah başta Uluborlu olmak üzere bölgemiz için şehrimiz için hayırlara vesile olur diyorum” diye konuştu.
Program Uluborlu Demokrasi Şehitleri Meydanında düzenlenen Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle devam etti. Ardından katılımcılar mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yaparak güreş sahasına geçti. Burada Okçular Vakfı tarafından hazırlanan okçuluk gösterisi izlenildi.
Törende ayrıca 2021 yılının Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre Yılı münasebetiyle Uluborlulu öğrenciler tarafından şiirler okundu, Doç.Dr. Abdullah Bakır tarafından Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre konulu bir konuşma gerçekleştirildi.
Menazır şenliği kapsamında geleneksel yağlı güreş müsabakaları da yapılarak dereceye girenlere madalyaları Vali Seymenoğlu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Şenliğin gündüz programının son kısmında ise trap atışları yapıldı. Trap atışlarında ilk atışı Vali Seymenoğlu yaptı.
 
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