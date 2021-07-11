ISPARTA'DA KIR BAÇESİNDE DÜĞÜN REZERVASYONLARI PATLADI















Düğün rezervasyonları patladı, talep yüzde 75 arttı Düğün salonlarının randevu defterleri neredeyse Eylül ayına kadar doldu2020 yılında gelen kısıtlamalar doğrultusunda birçok çift düğünlerini erteleyerek 2021’e taşıdı. 2021’in ilk aylarında da bu belirsizlikler yüzünden 'acaba evlenecek miyiz?, Bu yıl düğünümüzü yapabilecek miyiz?, Bütün hazırlıklarımızı yaptık resmi nikahımızı yaptık bir düğün organizasyonuyla çevreye eşe dosta bunu duyurabilecek miyiz?' diyen çiftlerle birlikte bu 15 Haziran açıklamaları doğrultusunda bir artış söz konusu. 1 Temmuz itibari ile kına ve nişan organizasyonlarının da izinleri çıktı. Böylelikle kına, nişan sünnet ve düğün merasimleriyle geçen yıla oranla yüzde 75 artışla 2021 sezonunun devam edeceği gözlemleniyor.. Isparta'da 2021 için en çok açık alan kır bahçesi salonları tercih ediliyor.