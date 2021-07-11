LAVANTA GÜNLERİ 2. SPOR ŞENLİKLERİ

Mora bürünen lavanta bahçelerinde spor keyfine hazır mıyız?

Kuyucak Köyü Lavanta Günleri kapsamında İl Müdürlüğümüz tarafından 2. Spor Şenlikleri 11 Temmuz Pazar günü düzenlenecek.

Spor Şenliklerinde Bisiklet, Bilek Güreşi, Badminton, Geleneksel Okçuluk, Masa Tenisi, Okçuluk ve Taekwondo branşlarında gösteriler düzenlenecek.

Lavanta günleri kortejinde ise antrenörlerimiz, sporcularımız renkli tişörtleriyle lavanta günlerini renklendirecek. Bisikletçilerimiz ise etrafı mora bürünen eşsiz manzaralı yollarda pedal çevirecek.

Saat 11.00'da Lavanta günleri ve spor şenliğine tüm halkımızı bekliyoruz.



Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü





