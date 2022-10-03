Kibarlık Budalası İlgi Gördü

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DAHA GÜZEL OYUNLARIMIZ SIRADA

Gazeteci meslektaşlarımızın organizasyonunu düzenledikleri tiyatro oyunu beğeni topladıIsparta’da kültür ve sanata ilgi her geçen gün artıyor. Meydan AVM’de Isparta Belediyesi’ne ait Kültür Merkezi’nin faaliyete geçmesi ile kültürel etknlikler de arttı.Son olarak Pazar akşamı sahnelenen Kibarlık Budalası isimli tiyatro oyununa halk ilgi gösterdi. Gazeteci meslektaşlarımız Ömer Mazi ve Nurettin Arkan’ın birlikte organize ettiği tiyatro oyununda Aydan Şener, Hakan Altıner, Burçin Bildik, Damla Cercişoğlu, Kahraman Sivri, Emre Büyükpınar, Işık Selin Günçe, Reyhan Aydınsel ve Sadi Özen gibi tanınmış sinema ve tiyatro sanatçıları rol aldı.Moliere’in eserinden uyarlanan tiyatro oyununu yaklaşık 500 kişi izledi. Saat 20.00’de perde açan tiyatro 2 perde olarak yaklaşık 2 saat sürdü. Komedi oyunu oldukça beğeni topladı.Organizasyonun Isparta ayağından sorumlu olan gazeteci Nurettin Arkan yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Meslektaşım Ömer Mazi yaklaşık 6 yıldan bu yana Afyon ilinde bu tür organizasyonlar düzenliyordu. Isparta’da benzer şeyler yapmayı teklif ettiğinde salon sıkıntısı nedeniyle bu teklifi bir türlü değerlendirme şansım olmamıştı. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi faaliyete geçince bu kez olur dedim. 15 günlük süre içerisinde sosyal medya ve bazı anlayışlı esnaflarımız ve IYAŞ Park yönetimi sayesinde oyunumuzu duyurmayı başardık. İnternet üzerinden yapılan satışlar yanında özel okullarımıza da bilet temin ettik. Kusursuz bir organizasyon oldu. Oyunumuza ilgi gösteren tüm tiyatro severlerimize teşekkür ediyoruz.”Arkan önümüzdeki aylarda da bu tür organizasyonları süreceğini belirterek 23 ve 26 Kasım tarihlerinde 2 oyun sahneleneceğini ve Altan Erkekli, Veysel Diker gibi tanınmış oyuncuların Isparta’ya geleceğini müjdeleyerek ‘Tüm halkımızı bu etkinliklerimize davet ediyorum’ dedi.