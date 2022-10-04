Altın fiyatları bir anda fırladı: Gram altın 1000 TL'nin üstüne çıktı

Fed'in faiz kararı sonrası son haftalarda sert düşüş yaşayan altın haftaya yükselişle başlamıştı, gün sonuna doğru ise gram altında 15 TL'lik ani yükseliş gerçekleşti.



Enflasyonla mücadele kapsamında Fed'den gelen tarihi 75 baz puan faiz artışı ve merkez bankalarından gelen 'şahin' tonlu açıklamalar sonrası geçtiğimiz haftalarda sert düşüş yaşayan altın fiyatları haftaya yükselişle başladı.



ALTIN 1000 TL'NİN ÜZERİNDE



Geçtiğimiz hafta 963 TL seviyesine kadar gerileyen Gram altın, gün içinde 993 TL seviyelere kadar yükseldi. Piyasaların kapanış saatine yakın ONS tarafındaki toparlanma ile ani bir yükseliş ile gram altın 1000 TL üstüne çıktı ve 1008 TL seviyelerini gördü. Gram altın bir haftada 45 TL birden değerlenmiş oldu.



Gram altın: 1008 TL

Altın Ons: 1698 dolar