"3-9 EKİM AMATÖR SPOR HAFTASI"NIN AMACI

TÜM ISPARTA HALKI DAVETLİ

İLÇELERDE DE KUTLANIYOR

Her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli aktivitelerin oluşturulması, sporun tabana yayılması ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen "Amatör Spor Haftası" kutlamaları gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşünün ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda çeşitli spor dallarının tanıtımı yapılarak halkımızın katılımı sağlandı."3 - 9 Ekim Amatör Spor Haftası" kutlamaları hafta boyunca çeşitlik etkinlik ve müsabakalar ile devam edecek.Amatör Spor Haftasının amacı, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmeleri, spor merkezlerine kayıt yaparak spora başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazandırmak, bunlara yönelik müsabakalar düzenlemek, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocukların, bağlı oldukları kulüplerin ve sporcularının halka tanıtılması, ülkemizde topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması. Ayrıca çocukların ve gençleri sporu sevdirmek kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, vatanını milletini seven sporcular olarak ülkemiz sporuna kazandırmak.Bu amaç doğrultusunda Isparta’da Amatör Spor Haftası 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanıyor.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, amatör spor Haftasının sporu farkındalığını ortaya koyacağını ve sporu teşvik edici özelliği olduğunu belirterek, etkinlik ve kutlamalara tüm Isparta halkı davet etti.Amatör Spor Haftası il merkezinin yanı sıra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri koordinesinde çeşitli etkinlik ve sporlarla kutlanıyor.