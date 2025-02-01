Isparta Jandarmasından Başarılı Operasyon: 38 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Hakkında toplam 12 farklı dosyadan “Başkalarına Ait Banka Hesaplarıyla İlişkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma” suçundan 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U., Yalvaç ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
Güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucu gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin ardından Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirtti.