isparta-oto-ekspertiz

Isparta Jandarmasından Başarılı Operasyon

Isparta Jandarmasından Başarılı Operasyon
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Isparta Jandarmasından Başarılı Operasyon: 38 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Hakkında toplam 12 farklı dosyadan “Başkalarına Ait Banka Hesaplarıyla İlişkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma” suçundan 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U., Yalvaç ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Güvenlik güçlerinin titiz takibi sonucu gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin ardından Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirtti.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Vatan Mahallesi’nde Gürültü Çilesi: Apartman Sakinleri İsyan Etti!
Isparta'da Toprak Yapı’dan Anahtar Teslim Tadilat ve Boya Hizmetleri
Isparta'da Mobilyada Şook Fiyat! Kimse Bunu Beklemiyordu!
Isparta'da Kaya Halı’dan Büyük Kampanya: Depoları Boşaltıyoruz!
Isparta'da Çevik Gıda’dan Sofralarınıza Lezzet Taşıyan Büyük İndirimler!
Gündem Oto Müzik: Araçlarınız İçin Teknoloji Adresi!
FETÖ/PDY Üyesi Firari Şahıs Isparta’da Yakalandı
Isparta'da İş arayanlar için umut dolu bir başlangıç fırsatı!
Isparta’da Saç Sorunlarına Doğal ve Şık Çözümler: Yüksel Hair Concept ile Kendinizi Yenileyin
Isparta’nın Yol Arkadaşı: 98.6 MHz Radyo Isparta
Editör Yorumu: Çöp Yönetiminde Stratejik Sorunlar
Isparta'da Yangın Tedbirleri ve Denetim Toplantısı Gerçekleştirildi
Isparta'da Telefon Dolandırıcılarına Şok Baskın
Eğirdir’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Ağır Yaralı
Isparta'da UTTS Montaj Hizmeti Pilot Garage Oto Ekspertiz'de Başladı!
Telalem'de Etiketli Ürünlerde Ne Alırsan Yarı Fiyatına!
Tuğra Mühendislik İle Sıcak ve Ekonomik Isınma Çözümleri: Hemen Arayın!
Cam Çizikleri Giderme Hizmeti: Derinlik Ne Olursa Olsun, Talat Car Detailing'de
Isparta’da Siber Suçlarla Mücadele 2024 Faaliyetleri Açıklandı
Kirazlıdere’de Yayınlar Yine Durdu: Belediye’nin İhmalkarlığı Sektörü Perişan Etti
Isparta Emniyeti Suçlulara Göz Açtırmıyor: 6 Şahıs Tutuklandı
İKİZLER MOBİLYA'DA 2025 YILI FIRSATLARI BAŞLADI!
Davraz Prefabrik’ten 2025’in İlk Büyük Kampanyası! Hayalinizdeki Ev 3 Günde Teslim Ediliyor
FETÖ Üyesi Firari Şahıs Isparta’da Yakalandı
Kekiğin Mucizevi Gücü: Doğanın Gizli Şifası
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Vatan Mahallesi’nde Gürültü Çilesi: Apartman Sakinleri İsyan Etti!Isparta Vatan Mahallesi’nde Gürültü Çilesi: Apartman Sakinleri İsyan Etti!30 Ocak 2025
FETÖ/PDY Üyesi Firari Şahıs Isparta’da YakalandıFETÖ/PDY Üyesi Firari Şahıs Isparta’da Yakalandı28 Ocak 2025
Isparta'da Çevik Gıda’dan Sofralarınıza Lezzet Taşıyan Büyük İndirimler!Isparta'da Çevik Gıda’dan Sofralarınıza Lezzet Taşıyan Büyük İndirimler!29 Ocak 2025
Isparta'da Toprak Yapı’dan Anahtar Teslim Tadilat ve Boya HizmetleriIsparta'da Toprak Yapı’dan Anahtar Teslim Tadilat ve Boya Hizmetleri30 Ocak 2025
Isparta'da Mobilyada Şook Fiyat! Kimse Bunu Beklemiyordu!Isparta'da Mobilyada Şook Fiyat! Kimse Bunu Beklemiyordu!29 Ocak 2025
Isparta'da İş arayanlar için umut dolu bir başlangıç fırsatı!Isparta'da İş arayanlar için umut dolu bir başlangıç fırsatı!27 Ocak 2025
Gündem Oto Müzik: Araçlarınız İçin Teknoloji Adresi!Gündem Oto Müzik: Araçlarınız İçin Teknoloji Adresi!29 Ocak 2025
Isparta’nın Yol Arkadaşı: 98.6 MHz Radyo IspartaIsparta’nın Yol Arkadaşı: 98.6 MHz Radyo Isparta25 Ocak 2025
Isparta’da Saç Sorunlarına Doğal ve Şık Çözümler: Yüksel Hair Concept ile Kendinizi YenileyinIsparta’da Saç Sorunlarına Doğal ve Şık Çözümler: Yüksel Hair Concept ile Kendinizi Yenileyin25 Ocak 2025
Isparta'da Kaya Halı’dan Büyük Kampanya: Depoları Boşaltıyoruz!Isparta'da Kaya Halı’dan Büyük Kampanya: Depoları Boşaltıyoruz!29 Ocak 2025
Isparta'da Kuru Sıkı Silah ve Fişek Operasyonu: Bir Şahıs TutuklandıIsparta'da Kuru Sıkı Silah ve Fişek Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı28 Ocak 2025
Isparta'da Tarihi Eser Operasyonu: 15 Obje Ele GeçirildiIsparta'da Tarihi Eser Operasyonu: 15 Obje Ele Geçirildi27 Ocak 2025
Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü’nden Önemli OperasyonIsparta Asayiş Şube Müdürlüğü’nden Önemli Operasyon29 Ocak 2025
Isparta Jandarmasından Başarılı OperasyonIsparta Jandarmasından Başarılı Operasyon31 Ocak 2025
Isparta, Gülün Yanı Sıra Lavanta ile Renkleniyor!Isparta, Gülün Yanı Sıra Lavanta ile Renkleniyor!30 Ocak 2025
Toprak Yapı ile Anahtar Teslim Çözümler!Toprak Yapı ile Anahtar Teslim Çözümler!30 Ocak 2025
Isparta'da Kentsel Dönüşümde İlk Adım Anadolu Mahallesi'nde AtılıyorIsparta'da Kentsel Dönüşümde İlk Adım Anadolu Mahallesi'nde Atılıyor31 Ocak 2025