KAYMAKAMLAR TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

VALİ SEYMENOĞLU; KAYMAKAMLARA ÖNEMLİ KONULARDA UYARILARDA BULUNDU

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında kaymakamlar, kolluk kuvvetleri temsilcileri ile bazı bölge ve daire müdürlerinin katılımı ile toplantı düzenlendi.Toplantıda ilk olarak ele alınan konu, kurban bayramı öncesi, sırası ve sonrası uygulanması gerek güvenlik tedbirleri ile olası bir kaza durumunda izlenecek yol haritası ortaya konuldu. Vali Seymenoğlu; bu gibi durumlarda Kaymakamlara ve kolluk kuvvetleri temsilcilerine trafiğin sekteye uğramaması konusunda karayolları ve trafik ekiplerinin teyakkuzda olması talimatını verdi.Vali Seymenoğlu; Kurban bayramında il merkezi’ ilçeler ve köylerde vatandaşın huzur be güveni açısından tedbirlerin eksisiz alınması ile kurban kesim yerlerinin belirlenmesi ve her hangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesini istedi.Toplantıda ele alınan ön diğer önemli bir konuda orman yangınları ile mücadele oldu. Vali Ömer Seymenoğlu; İçinde bulunduğumuz yaz aylarında orman yangıları ile mücadele konusunda da tedbirlerin hazır tutulmasını isteyerek, tüm kurum ve ekiplerin bu konuda koordineli çalışılması talimatını verdi.Uyuşturucu ve bağımlılıklarla ile mücadele konusunda değinen Vali Seymenoğlu, bu konuda da özellikle kaymakamların İlçelerinizde her kesim ile koordineli çalışma yürütmesini istedi. Vali Seymenoğlu “bağımlı olan bir kişiyi bile kurtarabilirsek bu bizim için kazanımdır. bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadeledeki tecrübelerinizi meslektaşlarınızla konuşun ve paylaşın. Kimse bu konuda benim çocuğum yapmaz demesin. Bu konunun önemini bulunduğunuz bölgedeki vatandaşlar ile paylaşın Mücadele de UYUMA uygulasın yaygınlaştırılmasını sağlayalım”. dedi.KÖYDES çalışmalarında ödenek konusunda her hangi bir sıkıntı olmadığını söyleyen Vali Seymenoğlu, KÖYDES yatırımlarını yakından takip edelim, hizmete alınacak işlerin geciktirme konusuna mahal vermeyelim dedi.Toplantıya katılan kaymakamlar ve daire müdürleri söz alarak koordinasyonu gerektiren konuları görüşerek çözümü konusunda talepleri dile getirdiler.