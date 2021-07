Başkan Başdeğirmen: “Tek bir vatandaşımız, sorun yaşamamalı”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Sidre Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi, istek ve taleplerini dinledi, gençlerle sohbet etti. Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey’i de ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, burada mahalle sakinleri ile bir araya geldi.Muhtar Hacer İnci Özbey mahallelerine yapılan yatırımlar ve çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Özbey, “Hizmetlerinizden çok memnunuz. Tüm müdürlüklerimiz özveriyle çalışmaktalar” dedi.Bugüne kadar çok güzel hizmetler aldıklarını dile getiren Muhtar Özbey, veteriner işlerinin sokak hayvanlarına olan yaklaşımlarından dolayı da Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti. Özbey, ayağı kırılan bir kedi için veteriner işlerinin 20 km uzaklıktan geldiğini hayvana müdahale ederek iyileştirdiğini söyleyerek, “Sokak hayvanlarımızın tedavileri çok güzel yapılıyor. Küçücük bir canlıya bile büyük önem veriyorsunuz, Allah sizden razı olsun” görüşlerinde bulundu.Yıllardır içme suyu sorunu yaşayan mahallelerindeki Küme Evlerin sorununun da çözülmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Özbey, “Bu konuya verdiğiniz önemden dolayı çok teşekkür ediyorum. Canlının olduğu her yere ulaşmaya çalışıyorsunuz” dedi.Yıllardır atıl vaziyette bulunan sosyal tesisin önündeki dükkanların çalışır hale geldiğini, tesisinde en kısa sürede faaliyete geçeceğinden emin olduklarını söyleyen Özbey, mahalle camisinin de bakımlarının yapılmış olmasından dolayı son derece mutlu olduklarını belirtti.Yaşlı, engelli ve hastalara yönelik de Başdeğirmen’in ciddi çalışmalar ve destekler verdiğini belirten Muhtar Özbey, “Hastalarımızın tedavisi, engellilerimize akülü tekerlekli sandalye, yatak noktasında her türlü desteklerini görüyoruz” ifadelerinde bulundu.Sokak hayvanlarına yönelik olarak besleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ayrıca yaralanan hayvanların da tedavilerinin anında yapıldığını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bir hayvanımız kıvranırken biz ilgilenemeyiz diyemeyiz. Bir sokak hayvanımız açsa doyurmak, hasta ise tedavi etmek zorundayız. Bu bir insanlık görevi ve hep birlikte bilinçli olmak zorundayız” dedi.Küme evlerin suyunun olmadığını ve bu yerleşim noktasına da suyun ulaştırıldığını belirten Başdeğirmen, 70’li yıllardan buyana içme suyu olmayan, kanalizasyonu bulunmayan evlere de hizmetlerin götürüldüğünü aktardı. Başdeğirmen, “Tek bir vatandaşımız, tek bir evimizin bile bu sorunu yaşamaması lazım. Su medeniyettir. Hem su hem kanalizasyon mühim bir konu. Orada vatandaşımız 50 yıldır yaşıyor ancak susuz yaşıyor. Bu sorunu çözmekten bizde mutlu oluyoruz” şeklinde konuşurken, mezarlığın üst bölgelerinde de yaşanan su sorununun giderildiğini aktardı.Sosyal tesisin de yıllardır kapalı kaldığını ve aktif bir hale getirilerek mahallelinin kullanımına sunulacağını aktaran Başkan Başdeğirmen, yıllardır tesisten hiçbir şekilde istifade edilemediğini belirtti. Başdeğirmen, “Biz bunları görmezsek, yapmazsak olmaz. Her şeyden önce böyle bir yapının değerlendirilmesi lazım” görüşlerinde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sağlık alanında, engelli ve yaşlılara yönelik çalışmalar noktasında da değerlendirmelerde bulundu. Başdeğirmen, “Hastamız olduğu zaman, yatalak olsun, yaşlımız, engellimiz, yalnız yaşayan tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Yatalak hastalarımıza elektrikli yatak dağıttık. Bu da şehrimize has bir çalışmadır. Engelli vatandaşlarımıza akülü araçlarını veriyoruz.” dedi.Başkan Başdeğirmen, geçen yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da kurban alan ancak kestirmeye gücü olmayan yaşlılar, engelliler ve yalnız yaşayan vatandaşların kurbanlarının belediye tarafından kesileceğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Bu vatandaşlarımızın kurbanlarını bu yılda keseceğiz. Bu hizmet sadece Isparta’mıza hastır, başka bir yerde örneği yoktur. Geçen yıl 160 vatandaşımızın kurbanını kestik. Bu sene için de ilgili birimlerimize müracaatlar devam ediyor” dedi. Kurban kesimi için bu yılda 11 kişilik kasap ve 11 kişi de yardımcısı olmak üzere 22 kişilik bir ekip ile 3 veterinerin görev alacağını ve bayramın ilk günü kesimlerin yapılacağı aktarıldı.