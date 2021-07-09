VALİ SEYMENOĞLU MEHMET TÖNGE MAHALLESİNİ ZİYARET ETTİ

Isparta’nın ilçeleri olduğu kadar il merkezinde ki mahallerde vatandaşlar ile bir araya gelen Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Osman Kınay’ı ziyaret etti.Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Mahalle muhtarı Osman Kınay ve mahalle sakinleri ile bir süre sohbet etti.Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Osman Kınay, Vali Seymenoğlu’nun yaptığı ziyaretin kendisini ve mahalle halkını mutlu ettiğini belirterek “Devletimizin kapısı tüm muhtarlarımız ve vatandaşlarımız sonuna kadar açık bizler zaten sık sık Sayın Valimizle görüşüyoruz ama bu gün bizleri burada ziyareti bizleri ve mahalle halkımızı memnun etti” şeklinde konuştu.Vali Ömer Seymenoğlu mahalledeki çocuklarla vakit geçirerek hatıra fotoğrafı çekildi.