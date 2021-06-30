ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İli Aksu İlçesi Karağı Köyünde ikamet eden ve 29 Haziran 2021 tarihinde evinden hayvan otlatmak maksadıyla ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan R.K. isimli şahsın bulunmasına yönelik olarak, İsparta İl J.K.lığı Jandarma Arama Kurtarma Timi ve İz Takip Köpek Unsurları, Aksu İlçe J.K.lığı ve AFAD ile birlikte oluşturulan ekipler tarafından arazide yapılan yoğun arama çalışmaları sonucu, kayıp şahıs R.K. 30 Haziran 2021 günü saat:07.50 sıralarında Aksu ilçesi Çayır Yaylası Çukur Pınarı mevkiinde sağ olarak bulunmuştur.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.