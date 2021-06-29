ISPARTA'YA PORTATİF YÜZME HAVUZU

Bakanlığımızın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında Işıkkent Spor Salonu bahçesine portatif yüzme havuzu kuruluyor.İl Müdürümüz Murat Gevrek montajı tamamlanmak üzere olan portatif yüzme havuzundaki çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgiler aldı.Kısa süre içerisinde hizmete açılacak portatif yüzme havuzunda GSB Spor Okulları ve Yüzme Bilmeyen Kalmayacak projesi kapsamında ücretsiz yüzme eğitimleri verilecek.Yüzme eğitimlerimiz için 10-18 yaş aralığındaki tüm gençlerimizi GSB Spor Okullarına kayıt olmaya davet ediyoruz.