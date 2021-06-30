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ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN 2021 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI AÇIKLAMASI

ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ'NDEN 2021 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI AÇIKLAMASI
ISPARTA
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2021 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI
BASIN AÇIKLAMASI
 
 
2021 Yılı yaz Kur’an kurslarında eğitim öğretim tek dönem halinde 
05 Temmuz 2021 – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.
 
Başvurular 21 Haziran – 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında bizzat cami ve Kur’an kurslarına ya da Diyanet İşleri Başkanlığının web sitesi (www.diyanet.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir. Başvurularını web sayfası üzerinden yapan vatandaşlarımızın öğrenci ya da veliye ait iletişim  bilgilerinin doğru olarak kaydedilmesi önem arzetmektedir.
 
7 yaş ve üzeri Engelli vatandaşlarımızda yaz Kur’an kurslarına müracaat edebilecektir.
 
2021 yaz Kur’an kurslarında eğitimlerin yüz yüze ya da çevrim içi olarak yapılabilmesi açısından 3 yaş grubuna göre değişiklik göstermektedir: 4-9 yaş arası öğrencilerin eğitimleri yüz yüze; 10-15 yaş arası öğrencilerin eğitimleri yüz yüze ya da çevrim içi; 16-22 yaş arası öğrencilerin eğitimleri sadece çevrim içi olarak yapılacaktır.
 
Yüz yüze eğitimlerde Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında tedbirlere riayet edilecektir. Yüz yüze sınıflarda öğrenci sayıları Covid-19 ile mücadele kapsamında fiziki şartlar göz önünde bulundurularak öğreticeler tarafından belirlenecektir.
 
18 yaş üstü olan öğrencilerin bizzat kendileri, 18 yaş altı olan genç ve çocukların ise velileri tarafından imzalanan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” alınacaktır.
 
Dersler bir kaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak bir şekilde işlenmeyecektir. Derslerde oturma şekli, sıra düzeni, sosyal mesafe gibi tedbirlere riayet edilecektir. Kur’an-ı Kerim, kitap, kalem vb. malzemeler kişiye özel olacaktır. Öğrenciler arası malzeme alış verişi yapılmayacaktır. Teneffüslerde sınıflar muhakkak havalandırılacaktır. Girişlerde el antiseptiği bulunacaktır. Ders işlenen cami ve Kur’an kurslarında temizlik işlerine azami dikkat edilecektir.
 
 
Yaz Kur’an kursları evlatlarımızın milli ve manevi değerleri öğrenmeleri açısından önemlidir. Temel dini bilgileri ve kutsak kitabımız Kur’an-ı Kerimi okumayı öğrenme fırsatı sunulmaktadır. Efendimiz (s.a.v.) “Sizin en hayırlınız Kur’anı öğrenen ve öğretendir” buyurmuştur. Diğer bir hadisi şerifte ise anne babaların çocuklarına bıraktığı en güzel mirasın güzel ahlak olduğu buyurulmuştur.
 
Yaz Kur’an kurslarımızda çocuklarımıza/gençlerimize abdest alma, namaz kılma, islamın imanın şartları vb temel dini bilgileri öğretirken camiyi, minberi, miharabı tanıması; Allah’ı ve peygamberimizi tanıması ve sevmesini amaçlıyoruz. 
 
Bu bağlamda 4 – 22 yaş arasındaki çocuk ve gençlerimizi yaz Kur’an kurslarımıza davet ediyoruz.
 
 
Isparta İl Müftülüğü
 
 
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