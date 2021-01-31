Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezinde açılan yeni spor salonu ile tesislerine kavuşan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bünyesindeki kayak antrenörleri ile 7-14 yaş grubuna ücretsiz kayak dersi verecek.

“Kayak Bilmeyen Kalması” projesi kapsamında eğitim 1 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. 350 öğrencinin başvuru yaptığı eğitimler 2 grup halinde gerçekleştirilecek. Birinci grup eğitimler Pazartesi – Çarşamba, ikinci grup eğitimler ise Salı – Perşembe günleri düzenlenecek.

Eğitimler haftanın iki günü sabah ve öğle grupları halinde olmak üzere 4 seansta tamamlanacak.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ücretsiz kayak eğitim programını velilere SMS yoluyla bilgilendirme yapıyor.

Eğitimin yanı sıra ulaşım ve kayak malzemeleri de İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz karşılanacak.

Yoğun talepten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Davraz Kayak Merkezindeki kar popülasyonuna göre isteyen tüm gençlerin taleplerini karşılayacaklarını söyledi.