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Borsamızdan Eğitime Tablet Desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında Isparta Ticaret Borsası tarafından uzaktan eğitime erişimde sorun yaşayan öğrencilerimize ulaştırılmak üzere alınan 55 adet tablet bilgisayar, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ahmet ADAR tarafından İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ’a teslim edildi.'' Dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokole istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizce organize edilen uzaktan eğitime destek kampanyası kapsamında 55 adet tablet bilgisayar, Borsamız tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtmak üzere Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz’a teslim edildi.Başkanımız teslim töreninde şu sözlere yer verdi “ Isparta Ticaret Borsası olarak her zaman eğitime destek vermekteyiz. ilimiz ve ilçelerimizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin hepsini mümkün mertebe ulaşmaya çalıştık. Daha önceleri bot, mont ve kırtasiye yardımlarında bulunduk. Bu yılda mevcut pandemi nedeniyle eğitime ulaşımın aksamaması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin kararıyla tablet bilgisayar yardımı yapılmasına karar verildi. İnşallah bu tabletlerimiz ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitimine katkı sağlayacaktır. Bizde Borsa olarak önümüzdeki dönemlerde de inşallah yardımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Isparta Ticaret Borsası tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerimize verilen bu destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi ve Borsamızın Yönetim Kurulu ve Meclisi’ne teşekkürlerini ifade etti.Isparta Milli Eğitim Müdür Ömer Yılmaz: ''