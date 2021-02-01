91. ATATÜRK DEFİLELERİNDEN SONRA ŞİMDİDE
ALTIN MAKAS GÜMÜŞ İĞNE
6 MART ATATÜRK’ÜN ISPARTA’YA GELİŞİ ANISINA..
TÜRKİYENİN ENBÜYÜK ATATÜRK KIYAFETLERİ VE ÖZEL KOLLEKSİYONLAR SERGİSİ ISPARTA’YA GELİYOR.
BASIN BÜLTENİ
Atatürk kıyafetleri ve Kültürü Araştırma Merkezi Kurucusu Modacı Hüseyin ÖZKAN tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı onaylarıyla yapılacak ,Altın Makas Gümüş İğne, Atatürk’ün giysileriyle geçen 44 yıl adlı ,Atatürk kıyafetleri sergisiyle ilgili İllerin kurtuluş günlerinde, Atatürk’ün İl ve ilçelere gelişi kutlama programı içinde yer almak üzere İl Valiliklerine, Belediye başkanlıklarına özel mektup yazılarak baş vurular yapılmıştır.
Atatürk kıyafetleri sergilerinin yapılacağı etkinliklerin yapılacağı İl ve İlçelerimizden gelen taleplerin üzerini organizasyon hakkında bilgi vermek için cevap verilen ve verilmekte olan illerimiz,Adana,Afyonkarahisar,Antalya,Burdur,Çanakkale,Isparta,İzmir,Konya,Mersin,Şanlıurfa,İstanbul,Kırklareli, Kastamonu,,Kütahya, DenizliBalıkesir İl ve ilçelerde yapılması için Valilik,Belediye Başkanlıklarıyla organizasyon hakkında bilgiler verilmektedir.
Özkan yapılacak etkinlikle ilgili 2021-2022 yılı içinde Korana virüs tedbirleri alınarak ve yasakların normale dönmesi durumda okulların katılımıyla sergiyi öğrenciler ücretsiz gezecekler ve Atatürk’ün giyim kültürünü yakından tanımış olacaklardır.
Düzenlenecek sergide Atatürk’ün kıyafetleri sergisinde Atatürk’ün,1976 yılından bugüne Merkezimiz tarafından resmi ve özel müzelere kazandırdığı hayatı boyunca giymiş olduğu askeri ve sivil dönemindeki kıyafetleri aslına uygun olarak yenilenerek kazandırılması, şimdi ise aynı kıyafetin birer benzerinden oluşan çok sayıda kıyafetler sergide yer alacaktır.
Ekinlik kapsamında Merkezimizin 44 yılın ürünü olan Türkiye geneli 1990 yılından bugüne yardım amaçlı, 91.Atatürk defilelerinde yer alan Atatürk’ün kıyafetlerinden askeri ve sivil kıyafetlerinden bayan kıyafetlere uyarlan muhteşem sayısız koleksiyonlar yer alacaktır.
Sergide çok sayıda dijital baskı belgeler, basın haberler ve TRT belgeselimizde sergide yer alırken davetliler serginin formatına uygun müzik eşliğinde gezmiş olacaktır.
Özkan yapılacak bu etkinliklerimizle ilgili öğrencilerin ve halkın sergiyi ücretsiz gezmeleri için Valiliklere Belediye Başkanlıklarına verdiğimiz etkinlikle ilgili sergimizin organizasyonla ilgili isteklerimizin karşılanması için taleplerimiz hariç, Valilikten Belediye Başkanlığından sergimizingiderlerini karşılanması için ücret alınmayacak, ancak Sivil toplum, ve ticari kuruluşlardan sponsorlukla organizasyon giderimizin karşılanması halinde yapılacak ve bu konuda destek olmaları için talepte bulunmaktayız.
Merkezimiz bu sergiyi hangi ilimizde yapılıyorsa, Müzelere kazandırdığımız Atatürk kıyafetlerden birini Valilik desteği ile bu etkinliğimizi yapıyorsak Valilik binası içine veya müzesinde sergilen üzere, vitrin hariç, tarihi bilgileri, belgeleri ve aksesuarlarıyla birlikte Atatürk Kıyafet köşesi kazandırmak için Sayın Valimize armağan edeceğiz.
Belediye Başkanlığı ile bu etkinliği yapıyorsak Sivil toplum veya ticari kuruluşlardan sponsorlukla organizasyon giderimiz karşılanması halinde, Atatürk kıyafet köşesini, Belediye binası içine veya müzesine kazandırmak üzere Sayın Belediye başkanına armağan edilecektir. Ve böylelikle hangi kuruluşla bu etkinliği yapacaksak bu anlamlı eser o kuruluşa kazandıracağız, sergiyi hangi kuruluşa adına yapıyorsak ,Atatürk Kıyafetleri sergimize hiçbir ücret vermeden bu etkinliğimizi o kuruluş adına yapmış olacağız
Rakibimizin olmadığı taklidimizin çok olduğu, Atatürk’ün kıyafet kültürünü yozlaştırmak isteyen bazı modacıların daha dikkatli olmaları rica etmekteyiz. Merkezimizin 1976 yılından bugüne 44 yılık bir emeğinin sergilendiğini ve Türkiye’de ilk ve tek Atatürk kıyafetleri sergisini halkımızın yakından görmeleri bizleri onurlandıracaktır.
Basın bültenimiz değerli medya yazı işleri müdürlerimizin haber sayfalarında değerlendirilmesini önemle rica eder saygılar sunarım.
Hüseyin ÖZKAN
Başkan
Atatürk Kıyafetleri ve Kültürü
Araştırma Merkezi Kurucusu
Tarihi Giysiler Araştırmacısı
Adres: Çetin EMEÇ Mah. Kadir Paşa Sok. No:22./F.Balçova İZMİR,Tel.faks.0232-2787834- W.hats.App.GSM, 05386154876-E.posta.ozkanetkinlik@gmail.com-www.akkam.gen.tr
SERGİDE 200 ADET ÖZEL KOLLEKSİYON SUNULACAK