Isparta'da Kaya Halı’dan Büyük Kampanya: Depoları Boşaltıyoruz!

Kaya Halı’dan Büyük Kampanya: Depoları Boşaltıyoruz! Duyan Mağazaya Koşuyo r!

Ev dekorasyonunda şıklığın adresi Kaya Halı, müşterilerine eşsiz bir fırsat sunuyor! Depolarını boşaltmaya hazırlanan Kaya Halı, tüm ürünlerde net %50 indirim kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

20’den fazla seçkin halı markasının bayiliğini üstlenen Kaya Halı, her zevke hitap eden geniş ürün yelpazesiyle evlerinize hem şıklık hem de konfor katmaya devam ediyor. Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan bu kampanya, yeni halı almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Halıda Seçkin Markaların Adresi

Kaya Halı, Türkiye’nin en popüler halı markalarını bir araya getirerek müşterilerine benzersiz seçenekler sunuyor. Modern, klasik, ya da minimalist; evinize en uygun halıyı bulmak için Kaya Halı’nın kampanyasını mutlaka değerlendirin.

Adres ve İletişim

Kaya Halı, İskender Mahallesi, 121. Cadde, No: 14 adresinde hizmet veriyor. Eski Müftülük ilerisi, Şok Market yanında yer alan mağaza, profesyonel kadrosuyla sizleri bekliyor. Daha fazla bilgi almak için 0 538 306 64 55 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

“Kaya Halı ile kalite her evde!”

Depolar hızla boşalıyor, stoklar tükenmeden bu büyük fırsatı kaçırmayın! Kaliteli halı, uygun fiyat ve eşsiz kampanya için Kaya Halı’ya uğrayın.



