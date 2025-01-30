Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü’nden Önemli Operasyon: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde önemli bir operasyona imza attı. Yapılan operasyon sonucunda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu ele geçirilen malzemeler şöyle:

1 adet ruhsatsız, toplu tabir edilen tabanca,

1236 adet tabanca mermisi,

1 adet otomatik ruhsatsız tüfek,

25 adet kartuş,

4 adet şarjör.

Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Kamuoyunun huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların süreceği vurgulandı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



