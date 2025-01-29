Isparta'da Çevik Gıda’dan Sofralarınıza Lezzet Taşıyan Büyük İndirimler!

Çevik Gıda’dan Sofralarınıza Lezzet Taşıyan Büyük İndirimler!

Doğallığı ve tazeliğiyle sofraların vazgeçilmezi olan Çevik Gıda, pazarlara damgasını vuran indirim fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Isparta’da her hafta farklı pazar noktalarında kurulan Çevik Gıda tezgahlarında, hem uygun fiyatlı hem de kaliteli ürünler sizi bekliyor.

Bu Haftanın İndirimli Ürünleri

Çevik Gıda, özellikle süt ve süt ürünlerindeki eşsiz lezzeti ve avantajlı fiyatlarıyla öne çıkıyor. İşte bu haftanın dikkat çeken fırsatları:

Meryem Ana Yufka: 30 TL

Köy Peyniri: 75 TL

Lux Ezine Peyniri: 250 TL

Çökelek: 50 TL

Lor Peyniri: 60 TL

Süzme Yoğurt: 60 TL

Lux Teneke Peyniri: 150 TL

Az Yağlı Teneke Peyniri: 100 TL

Yaprak Tulum: 120 TL

Kaşar Peyniri: 200 TL

Tereyağı: 280 TL

Yeşil Zeytin Çeşitleri: 150 TL

Doğal Ürünlerde Geleneksel Tatlar

Pazarda yalnızca taze ürünleriyle değil, aynı zamanda doğal ve katkısız tatlarıyla da adından söz ettiren Çevik Gıda, Senirkent Üzüm Pekmezi ve diğer geleneksel lezzetlerle sofralarınıza şenlik katıyor. Sağlıklı ve doğal ürün arayışında olanlar için pazar alışverişi artık çok daha keyifli hale geliyor.

Isparta’nın Farklı Pazarlarında Hizmetinizde

Çevik Gıda, her gün Isparta’nın farklı pazar yerlerinde taptaze ve doğal ürünlerini müşterileriyle buluşturuyor. Pazara gelen vatandaşlar, hem bütçelerini zorlamayacak fiyatlardan hem de doğal lezzetlerin zenginliğinden faydalanıyor.

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Uğur Çevik – Çevik Gıda

Telefon: 0541 742 04 24

Lezzeti sofralarınıza taşıyan Çevik Gıda, indirimli ürünleri ve kaliteli hizmet anlayışıyla pazar alışverişinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! Kaçırılmayacak fırsatlar için bu hafta pazar tezgahlarını mutlaka ziyaret edin.



Çevik Gıda'nın Pazar Yerlerinde Nerede ve Ne Zaman?

Pazartesi: Zafer Pazarı’nda, öğleden sonra sizlerle.

Zafer Pazarı’nda, öğleden sonra sizlerle. Salı: Salı Pazarı’nda, Mondi Mobilya karşısında yer alıyoruz.

Salı Pazarı’nda, Mondi Mobilya karşısında yer alıyoruz. Perşembe: Hızırbey Pazarı’nda, öğlene kadar hizmetinizdeyiz.

Hızırbey Pazarı’nda, öğlene kadar hizmetinizdeyiz. Cuma: Yedişehitler Sağlık Ocağı önünde, Cuma Pazarı’nda yerimizi alın.

Yedişehitler Sağlık Ocağı önünde, Cuma Pazarı’nda yerimizi alın. Cumartesi: Işıkkent Pazarı’nda, öğleden sonra size en taze ürünleri sunuyoruz.

Işıkkent Pazarı’nda, öğleden sonra size en taze ürünleri sunuyoruz. Pazar: Mehmet Tönge Pazarı’nda, öğlene kadar lezzetlerimizle yanınızdayız.

Uğur Çevik’in önderliğinde pazar yerlerinde hizmet veren Çevik Gıda, kaliteyi ve lezzeti Isparta halkına sunmaya devam ediyor. Müşterilerimizin memnuniyeti için her zaman en iyiyi sunmayı amaçlıyoruz. Pazar yerlerinde bizi ziyaret ederek, sofralarınıza en iyi ürünleri getirmenin mutluluğunu yaşayın. İndirimli fiyatlarımızla hem cebinizi hem de damak zevkinizi mutlu edin!

İletişim: Uğur Çevik – 0541 742 04 24

Çevik Gıda’yı pazar yerlerinde arayın, bu fırsatları kaçırmayın! Her hafta pazar alışverişinizi daha ekonomik ve lezzetli hale getiriyoruz. Siz de Çevik Gıda ile alışveriş keyfini çıkarın!













