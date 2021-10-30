Denizden yeni çıkan mevsimlik taze balıklar ve deniz ürünleri çeşitleri Isparta'da Kaya Balık tezgahlarında yerini aldı.
En çok vitamine ve proteine ihtiyaç duyduğumuz bu dönemlerde uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ''bol bol balık tüketin'' tavsiyesinde bulunuyor.
' Balık Ye Enerjini Yenile'' En taze protein deposu balıklar Kaya Balık tezgahlarında...
İsteyen çiğ temizlenmiş, isteyen ızgarada, tavada yada ekmek arasında balık sipariş verebiliyor.
KAYA BALIK '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''
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