TAZE ,SAĞLIKLI, PROTEİN KAYNAĞI BALIKLAR TEZGAHTA

Denizden yeni çıkan mevsimlik taze balıklar ve deniz ürünleri çeşitleri Isparta'da Kaya Balık tezgahlarında yerini aldı.

En çok vitamine ve proteine ihtiyaç duyduğumuz bu dönemlerde uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ''bol bol balık tüketin'' tavsiyesinde bulunuyor.



' Balık Ye Enerjini Yenile'' En taze protein deposu balıklar Kaya Balık tezgahlarında...

İsteyen

çiğ temizlenmiş,

isteyen

ızgarada, tavada yada ekmek arasında balık

sipariş verebiliyor.



KAYA BALIK '' En Tazesi Denizden Sonra Bizde...''

Adres: Yeni Çarşamba Pazarı No:9 ISPARTA

WhatsApp Mesaj Hattı 0 530 072 21 80

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