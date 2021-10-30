Isparta’da Cumhuriyet coşkusu düzenlenen kabul töreni ve fener alayıyla devam etti

Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü kutlamaları kapsamında Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi tarafından Kabul Töreni düzenlendi. Törene protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan, muhtarlar, şehit yakınları, gaziler, milli sporcular, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Törende eşiyle birlikte masaları tek tek dolaşan Vali Seymenoğlu konuklarının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak bir süre sohbet etti. Vali Seymenoğlu Isparta’da eğitim alan Gambiyalı ve Somalili askerlerle de yakından ilgilenerek misafir askerlere görevlerinde başarılar diledi.Vali Seymenoğlu, kabul töreninde sahne alan ve birbirinden güzel eserler seslendiren Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine de teşekkür etti.Ardından düzenlenen fener alayına katılan Vali Seymenoğlu ve eşi Isparta Belediyesi önünden başlayarak 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’na kadar vatandaşlarla birlikte yürüdü.Fener alayı 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasının ardından mehteran konseriyle son buldu.