Isparta Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla fener alayı düzenledi. Cumhuriyetin kuruluşunun 98.yıldönümü Isparta’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gündüz programlarının ardından akşamında da Isparta Belediyesi tarafından yoğun kalabalığın katılımıyla fener alayı gerçekleştirildi.Belediye önünden akşam saat 20.30’da başlayan ve Mimar Sinan Caddesi, Kaymakkapı Meydanını takiben 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında son bulan fener alayına katılanlar ellerinde Türk Bayrakları ve meşalelerle yürürken, ortaya renkli görüntüler çıktı.Fener Alayına Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük, Emniyet Müdürü Metin Turanlı, il protokolü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.Isparta Belediyesi Mehteran ekibinin de yer aldığı fener alayı 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ve mehteran ekibinin konseriyle son buldu.Fener alayında ayrıca Isparta Belediyesi hizmet araçlarının yer aldığı konvoy geçişi gerçekleştirildi.Fener alayının ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşleri Kirazlıdere Amfi Tiyatroda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ateşbaşı Müzik Dinletisinde gençler ve vatandaşlarla buluştu. Gençler Isparta manzarasına karşı, seslendirilen birbirinden güzel parçalarla Cumhuriyet Bayramını doyasıya yaşadı.