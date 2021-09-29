Isparta Şehir Hastanesi

Hastanemiz Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serkan KAVAKLI ile 29 Eylül Dünya Kalp Günü nedeniyle yaptığımız şöyleşi,Tüm dünyada ve ülkemizde bilindiği gibi kardiyovasküler ölümler tüm ölümlerin arasında ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde 50 yaşın altındaki ölümlerde Avrupa'da ilk sırada yer almaktayız. Tüm dünyada 29 Eylül Dünya Kalp Günü olarak kutlanmaktadır, bunun nedeni kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerin üçte ikisinin önlenebilir nedeni olduğu bilinmekte ve buna dikkat çekmek için bugüne özel paylaşımlarda bulunarak farkındalığı artırmayı amaçlamaktayız. Kardiyovasküler hastalıkların risk faktörleri önlenebilir ve önlenemez olarak kendi arasında sınıflanmaktadır. Cinsiyet, yaş, aileden gelen genetik özellikler dediğimiz risk faktörleri değiştirilemez ama sigara kullanımı, obezite, diyet alışkanlıkları, tansiyon ve şeker hastalığının kontrolü değiştirilebilir risk faktörleri arasında bulunmaktadır. Bu nedenlerle erken yaştaki kardiyovasküler hastalıkları önlemek amacıyla, düzeltilebilir risk faktörlerinin gözden geçirilmesi ve modifikasyonu önerilir.