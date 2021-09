Cesaret ve fedakarlığın simgesi Isparta Belediyesi İtfaiyesi

Isparta Belediyesi itfaiye personeli, İtfaiye Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette minik itfaiyeciler, Başkan Başdeğirmen’e çiçek takdim etti. Başkan Başdeğirmen, Isparta İtfaiyesinin olaylara müdahale ortalamasının 2,5 dakika olduğunu söyleyerek, “Yapmış olduğunuz çalışmalara, fedakarlıklara, cesaretinize teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Yüce Rabbim sizlere hiçbir zaman iş yoğunluğu vermesin” dedi.Her yıl 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arası İtfaiye Haftası olarak kutlanıyor. Hafta dolayısıyla Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, İtfaiye Müdürü Erkan Er, itfaiye personeli ve minik itfaiyeciler katıldı. Minik itfaiyeciler Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e çiçek takdim ederken, itfaiyecilerin görevleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında sohbet etti.Küçük itfaiyecilerden Kavin Toros ve Ceylin Aybay, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e itfaiyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. İtfaiyenin yangına müdahale ettiğini, içerisinde kalan canlı varsa onları kurtardığını söyleyen Toros ve Aybay, itfaiyenin ağaçta kalan canlıları, suda boğulma olaylarında da kurtarma çalışmaları gerçekleştirdiğini anlatırken, yüzme bilmeyenlerin dikkatli olmasını istediler.TOBB Isparta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik bölümünden mezun olduktan sonra stajını Isparta İtfaiye Müdürlüğünde yapan ve ardından da belediye bünyesinde hizmete başlayan genç itfaiyeciler de düşüncelerini anlattılar. Isparta Belediyesi itfaiyesinin bir mensubu olmaktan duydukları memnuniyetlerini dile getiren genç itfaiyeciler “7 gün 24 saat Isparta ve Isparta Belediyesi için hizmet etmekteyiz. Başkanımıza bu imkanı sunduğu için teşekkür ederiz” dediler.Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve itfaiye teşkilatı hakkında Başkan Başdeğirmen’e bilgiler veren İtfaiye Müdürü Erkan Er de 2021 yılı başından buyana kadar yapmış oldukları çalışmalar ve müdahaleler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Bu güne kadar trafik kazaları, orman ve ev, işyeri yangınları, can kurtarma, mahsur kalma gibi 570 vakaya müdahale ettiklerine değinen Er, ayrıca ihtiyaç sahibi 75 kişinin evlerinin bacalarının temizlendiğini aktardı. Belediyenin 8 kişilik dalgıç ekibiyle rutin olarak her hafta eğitim çalışmalarının devam ettirildiğini belirten Er, “Bu yıl yaşanan orman yangınlarında başta Çandır olmak üzere, Manavgat, Burdur ve Aydın orman yangınlarına talimatlarınız doğrultusunda müdahale ettik” şeklinde konuştu.İtfaiye teşkilatı olarak 80 personel olduklarını ve 7 gün 24 saat görevde olduklarını ifade eden Erkan Er, Işıkkent, Yenice, Davraz gurubu ve merkez olmak üzere 4 ayrı noktada Isparta iline hizmet verdiklerini dile getirdi. Er, “Sayenizde hiçbir eksiğimiz kalmadı. Personel ve araç gereç olarak da yeterli sayıdayız. Kazandırmış olduğunuz 44 metre merdivenli itfaiye aracımızla gücümüze güç kattınız. Büyük bir eksiğimizi kapatmış oldunuz. Sizin sayenizde Akdeniz bölgesinin en güçlü ve donanımlı itfaiyesi olduğumuzu her yerde onurla ve gururla söylemeye devam edeceğiz. Sizin vermiş olduğunuz güç ve moralle hizmetlerimizi sürdürüyoruz” görüşlerinde bulundu.İtfaiye Müdürlüğünün yeni itfaiye binasının tamamlanmasından ve kendilerine daha modern bir alan kazandırılmasından dolayı da Başkan Başdeğirmen’e teşekkür eden Erkan Er, eğitim alanının da 15 güne kadar tamamlanacağını anlattı. Er, “Sayenizde 15-20 gün içerisinde yeni yerimize taşınmış olacağız. Modern bir binaya kavuşturdunuz” dedi.TOBB Isparta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik bölümünde okuyan öğrencilerden her yıl 15’inin itfaiyede staj gördüğünü eğitim aldığını aktaran Er, “Bu okuldan mezun olan 5 öğrencimizi müdürlüğümüze kazandırdınız” diye konuştu.İtfaiye Haftasının bu yıl 307. yılının kutlandığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu da, “Başkanım, haftanın anlam ve önemine binaen sizleri ziyarete geldik. Hayatımızın her alanında olan itfaiye ekibimize göstermiş olduğu çaba ve gayretlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlerin büyük desteği var. İtfaiye personelimiz adına sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de itfaiyenin şehirlerin, yerleşim yerlerinin en önemli unsurlarından bir tanesi olduğunu söyledi. Başdeğirmen, “İtfaiyenin önemi anlatmakla bitmez. Ülkemizde 307 yıldır hizmet vermekte olan bir birimsiniz. İtfaiyenin ilk kuruluş amacı yangınları söndürmek, daha sonra şartlar öyle değişik bir şekilde karşımıza çıkmış ki, günümüzde afetler, kişisel sorunlar, sokak hayvanları, insan hatalarından kaynaklı kazalar, bunların hepsine müdahale edecek bir birim haline gelmiş. Yangını söndürmek için en önemli cihazlara sahip olmuş, bununla birlikte trafik kazalarında sürücü veya yolcuyu kurtarmak için teçhizatlara sahip olmuş. Kazalarda olay yerine ilk gidenlerden birisi itfaiye olmaktadır” şeklinde konuştu.İtfaiyenin ağaçtan inemeyen, çatıda, kanalda kalmış bir kediye, canlıya müdahale ettiğini kurtarma çalışması gerçekleştirdiğini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “Bazen de sizleri dalgıç kıyafetleriyle görüyoruz. Gölde, denizde, barajlarda boğulma olaylarına müdahale ediyorsunuz, bacaları temizliyorsunuz. Bunlar da çok önemli çalışmalar. Çandır’da yaşanan orman yangınında Isparta İtfaiye ekibimiz tüm personeliyle oradaydı. Orada çok önemli katkılar sağladınız. 9 evimiz yandı ancak sizler olmasaydınız belki de 50 evimiz yanacaktı. Nerede bir sorun varsa sizleri arıyoruz. Bir çok yerde siz varsınız” görüşlerinde bulundu.Yeni itfaiye personellerinin eğitimli geldiğini aktaran ve odalar birliği kanalıyla ITSO’nun Isparta’da yapmış olduğu okulun öneminden bahseden Başkan Başdeğirmen, “Bu okul kurulduğunda Türkiye’de 7 yerde itfaiye bölümü vardı. Bu bölümün içinde gençlerimizin yetişerek gelmesi çok önemli. Sizler o okulda tatbikatlar yapıyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz. Müdürlüğümüzde staj yapıyorlar. Mezun olan tüm gençlerimizi itfaiye müdürlüğümüze almamız mümkün değil ancak İstanbul, Ankara, Antalya itfaiyesine giden çocuklarımız var, bundan da mutlu oluyoruz” dedi.Yeni itfaiye binasının personele hayırlı olması temennisinde bulunan Başdeğirmen, “Güzel ve modern bir bina oldu. Mevcutta 8 araçlık olan kapalı garaj kapasitesi yeni yerde 16’ya çıktı. İtfaiyemize 44 metrelik modern itfaiye aracını kazandırdık. Davraz, Yenice Mahallesi gurup amirlikleri varken, Işıkkent Mahallesine gurup amirliği oluşturduk. Şehrimiz büyüyor 5’inci gurubu da açabiliriz, bununla ilgili çalışmalarımız var. Amacımız itfaiyeye haber geldiğinden itibaren en geç 3 dakika içerisinde Isparta’nın neresinde olursa olsun yangına müdahale edebilmeniz lazım. Biliyorum ki, müdahalede ortalama süreniz 2,5 dakika. Yapmış olduğunuz çalışmalara, fedakarlıklara, cesaretinize çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Yüce rabbim sizlere hiçbir zaman iş yoğunluğu vermesin” şeklinde konuştu.